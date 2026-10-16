Mujer de 70 años protesta bajo el sol y la lluvia por falta de agua en Yucatán

Josefina Ramos González, de 70 años, protestó por los problemas con el agua en su vivienda./Especial

Josefina Ramos González se sentó en plena calle para exigir una respuesta de las autoridades; tras su manifestación, el gobierno estatal anunció que le condonaría un adeudo de 500 pesos y revisaría el suministro en su casa

Josefina Ramos González, una mujer de 70 años, salió a las calles de Mérida, Yucatán, para exigir una solución a los problemas que enfrenta con el servicio de agua potable en su vivienda. Su protesta llamó la atención luego de que permaneciera sentada sobre el pavimento durante varias horas, primero bajo el sol y después bajo una intensa lluvia.

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La adulta mayor acudió a las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) para solicitar que su director la atendiera. Ante la falta de una respuesta que considerara satisfactoria, llevó su manifestación hasta las inmediaciones del Palacio de Gobierno, donde pidió hablar con el gobernador Joaquín Díaz Mena.

¿Por qué protestó Josefina Ramos en Yucatán?

La mujer explicó que lleva más de dos años denunciando problemas relacionados con el servicio de agua en su domicilio, entre ellos una fuga que, según su versión, no ha sido atendida. También reclamó un cobro de 500 pesos por el suministro, pese a las dificultades que asegura tener para recibir el servicio.

Durante la mañana del jueves 15 de octubre, Josefina acudió a las instalaciones de la JAPAY, ubicadas sobre la calle 60, en el Centro Histórico de Mérida. Al no conseguir hablar con el director de la dependencia, Francisco Torres Rivas, se sentó en medio de la vialidad para exigir que la escucharan.

La protesta provocó el cierre de la circulación en la zona para evitar accidentes. Más tarde, la mujer se trasladó frente al Palacio de Gobierno y permaneció en el lugar pese a las altas temperaturas y las lluvias, mientras algunas personas se acercaron para ofrecerle alimentos, agua y sombrillas.

La mujer se sentó sobre el pavimento para exigir atención de la JAPAY./@pixabay

¿Qué pasó después de la protesta de la mujer de 70 años?

Durante la tarde, el director de la JAPAY acudió a dialogar con Josefina; sin embargo, ella sostuvo que quería una respuesta del gobernador y también pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mujer continuó con su manifestación mientras esperaba que sus demandas fueran atendidas.