Apagón CFE de 8 horas: estas son las zonas afectadas este viernes 16 de octubre

Se estará revisando la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad / FB: @CFENacional

La suspensión del servicio eléctrico se realizará en el municipio de La Huerta debido a trabajos de mantenimiento

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá temporalmente el suministro de energía eléctrica este viernes 16 de octubre de 2026 en distintas localidades del municipio de La Huerta, Jalisco, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con la información difundida por el H. Ayuntamiento de La Huerta, el corte de luz está programado de las 07:00 a las 15:00 horas, por lo que se estima que la interrupción tendrá una duración de ocho horas.

La CFE suspenderá temporalmente el suministro de energía eléctrica en varios puntos de Jalisco / FB: @CFENacional

¿A qué hora será el apagón de CFE en Jalisco?

La suspensión del servicio eléctrico se llevará a cabo durante la mañana y parte de la tarde de este viernes. La CFE realizará labores de mantenimiento en la subestación CML Chamela para mejorar la distribución y el suministro de energía eléctrica en la región.

Estos son los detalles del corte de luz: Fecha: viernes 16 de octubre de 2026.

Horario: de 07:00 a 15:00 horas.

Duración estimada: ocho horas.

Municipio afectado: La Huerta, Jalisco.

Se informó que el corte de luz está programado de las 07:00 a las 15:00 horas / FB: @CFENacional

Lista de zonas afectadas por el apagón de CFE

Las localidades que podrían quedarse temporalmente sin energía eléctrica durante los trabajos de mantenimiento son: Nacastillo.

Santa Cruz de los Otates.

Juan Gil Preciado.

San Mateo.

Punta Pérula.

Ejido La Fortuna.

Chamela.

Careyes.

Emiliano Zapata.

El Rebalsito.

Se recomienda a los habitantes de estas comunidades tomar precauciones ante la interrupción programada del suministro eléctrico y considerar el horario establecido por las autoridades.

La CFE realizará labores de mantenimiento en la subestación CML Chamel / FB: @CFENacional

¿Por qué CFE suspenderá el servicio eléctrico?

El H. Ayuntamiento de La Huerta informó que los trabajos en la subestación CML Chamela tienen como objetivo mejorar la distribución y el suministro de energía eléctrica, además de contribuir a la calidad de los servicios de internet.

Sobre el restablecimiento del servicio, las autoridades señalaron: "En caso de concluir los trabajos antes del horario señalado, el servicio se restablecerá sin previo aviso. Agradecemos su comprensión".