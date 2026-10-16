La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá temporalmente el suministro de energía eléctrica este viernes 16 de octubre de 2026 en distintas localidades del municipio de La Huerta, Jalisco, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

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De acuerdo con la información difundida por el H. Ayuntamiento de La Huerta, el corte de luz está programado de las 07:00 a las 15:00 horas, por lo que se estima que la interrupción tendrá una duración de ocho horas.

La CFE suspenderá temporalmente el suministro de energía eléctrica en varios puntos de Jalisco / FB: @CFENacional

¿A qué hora será el apagón de CFE en Jalisco?

La suspensión del servicio eléctrico se llevará a cabo durante la mañana y parte de la tarde de este viernes. La CFE realizará labores de mantenimiento en la subestación CML Chamela para mejorar la distribución y el suministro de energía eléctrica en la región.

Estos son los detalles del corte de luz:

  • Fecha: viernes 16 de octubre de 2026.

  • Horario: de 07:00 a 15:00 horas.

  • Duración estimada: ocho horas.

  • Municipio afectado: La Huerta, Jalisco.

Se informó que el corte de luz está programado de las 07:00 a las 15:00 horas / FB: @CFENacional

Lista de zonas afectadas por el apagón de CFE

Las localidades que podrían quedarse temporalmente sin energía eléctrica durante los trabajos de mantenimiento son:

  • Nacastillo.

  • Santa Cruz de los Otates.

  • Juan Gil Preciado.

  • San Mateo.

  • Punta Pérula.

  • Ejido La Fortuna.

  • Chamela.

  • Careyes.

  • Emiliano Zapata.

  • El Rebalsito.

Se recomienda a los habitantes de estas comunidades tomar precauciones ante la interrupción programada del suministro eléctrico y considerar el horario establecido por las autoridades.

La CFE realizará labores de mantenimiento en la subestación CML Chamel / FB: @CFENacional

¿Por qué CFE suspenderá el servicio eléctrico?

El H. Ayuntamiento de La Huerta informó que los trabajos en la subestación CML Chamela tienen como objetivo mejorar la distribución y el suministro de energía eléctrica, además de contribuir a la calidad de los servicios de internet.

Sobre el restablecimiento del servicio, las autoridades señalaron: "En caso de concluir los trabajos antes del horario señalado, el servicio se restablecerá sin previo aviso. Agradecemos su comprensión".

Por ello, el suministro eléctrico podría regresar antes de las 15:00 horas, dependiendo del avance de las labores de mantenimiento.