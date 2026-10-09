CFE anuncia suspensión temporal de luz para este domingo 11 de octubre; esto debes saber

La Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos de mantenimiento que ocasionarán una suspensión temporal del suministro eléctrico este domingo 11 de octubre / Gemini

La Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que algunos usuarios deberán tomar precauciones ante la interrupción temporal del suministro.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que este domingo 11 de octubre de 2026 se llevará a cabo una suspensión temporal del servicio eléctrico debido a labores de mantenimiento en la infraestructura de distribución.

Los trabajos tienen como objetivo garantizar la continuidad y calidad del suministro eléctrico, así como mantener en condiciones adecuadas las instalaciones de la red.

La interrupción será temporal y forma parte de las acciones que realiza la dependencia para mejorar el funcionamiento de la infraestructura eléctrica.

La CFE informó sobre una interrupción programada del servicio eléctrico debido a labores de mantenimiento en la infraestructura de distribución / FB: CFE

¿Por qué suspenderán el servicio de luz?

Los trabajos de mantenimiento requieren interrumpir temporalmente el suministro para que el personal pueda realizar las maniobras correspondientes de manera segura.

Los usuarios deberán tomar precauciones ante la suspensión temporal de electricidad prevista para este domingo / FB: CFE

Estas labores buscan prevenir fallas y contribuir a que el servicio eléctrico opere de forma adecuada una vez que concluyan los trabajos programados.

¿Qué recomendaciones debes seguir ante un corte de luz?

Ante una suspensión temporal del suministro eléctrico, es recomendable tomar algunas precauciones para reducir las afectaciones en el hogar o en los negocios.

Carga tus dispositivos : procura tener el teléfono celular y las baterías portátiles con suficiente energía.

Desconecta aparatos sensibles : protege computadoras, televisores y otros equipos electrónicos ante posibles variaciones de voltaje cuando regrese la electricidad.

Mantén cerrados el refrigerador y el congelador : así ayudarás a conservar los alimentos durante la interrupción.

Organiza tus actividades : si dependes de equipos eléctricos para trabajar o realizar otras tareas, considera anticiparte al corte.

Mantente informado: consulta los avisos oficiales de la CFE para conocer posibles actualizaciones sobre los trabajos y el restablecimiento del servicio.

¿Cuándo regresará la electricidad?

La hora de restablecimiento dependerá de la conclusión de las labores de mantenimiento. Por ello, se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales de la CFE para conocer cualquier actualización sobre la duración de la suspensión.

Los trabajos de mantenimiento de la CFE buscan conservar en condiciones adecuadas la infraestructura de la red eléctrica / Gemini