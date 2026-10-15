El ajuste no afecta a todos los hogares, sino únicamente a quienes superan los límites establecidos por la empresa / FB: @CFENacional

La Tarifa Doméstica de Alto Consumo registró un incremento anual de 7.2% durante octubre

Si en tu casa el consumo de electricidad suele ser elevado, octubre podría traer un recibo más caro. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró un incremento en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), esquema que se aplica a los usuarios cuyo consumo promedio mensual supera los límites establecidos para cada región y que, a diferencia de las tarifas domésticas ordinarias, no recibe subsidio gubernamental.

El ajuste de octubre de 2026 representó un aumento anual de alrededor de 7.2%, el mayor para un mes de octubre desde 2022. Sin embargo, es importante aclarar que este incremento no significa que todos los hogares en México pagarán 7.2% más por la electricidad, ya que la tarifa DAC únicamente se aplica a consumidores clasificados como de alto consumo.

Si en tu casa el consumo de electricidad suele ser elevado, octubre podría traer un recibo más caro / FB: @CFENacional

¿Cuánto cuesta la luz con tarifa DAC en octubre?

El precio por kilowatt-hora cambia dependiendo de la región del país. Durante octubre, Baja California Sur registró el cargo por energía más alto, con un precio de 7.131 pesos por kWh.

En la región central, el costo se ubicó en 6.730 pesos por kWh, mientras que en Baja California alcanzó 6.544 pesos. Para el noroeste, el precio fue de 6.305 pesos, mientras que en la región sur y península se colocó en 6.241 pesos por kWh.

En las regiones norte y noreste, el cargo por energía consumida fue de 6.142 pesos por kWh. Estos precios significaron aumentos anuales de entre 7.2 y 7.3% en comparación con octubre de 2025, cuando los incrementos se habían ubicado cerca del 6.7%.

LA CFE registró un incremento en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo / FB: @CFENacional

¿Por qué puede subir el recibo de luz este octubre?

La principal razón es que la Tarifa DAC está ligada directamente al nivel de consumo. Cuando un hogar supera durante cierto periodo el límite promedio establecido por la CFE para su localidad, deja de recibir el subsidio aplicado a las tarifas domésticas y pasa al esquema de alto consumo.

Ese cambio puede provocar una diferencia considerable en el recibo, porque el usuario comienza a pagar el costo completo de la energía bajo la tarifa DAC. El aumento registrado durante octubre de 2026 también destaca porque es el mayor para ese mes desde 2022, cuando los cargos por energía consumida se dispararon alrededor de 30.4% anual.

Aun así, los precios actuales se mantienen por debajo de los niveles registrados hace cuatro años. En octubre de 2022, por ejemplo, el precio por kilowatt-hora llegó a 7.880 pesos en Baja California Sur y a 7.441 pesos en la región central.

El ajuste de octubre de 2026 representó un aumento anual de alrededor de 7.2% / FB: @CFENacional

También aumentó el cargo fijo de la tarifa DAC

Además del costo por energía consumida, los usuarios clasificados dentro de la tarifa DAC deben pagar un cargo fijo mensual.

En octubre de 2026, este concepto se ubicó en 145.79 pesos mensuales para todas las regiones del país, cifra que representa un incremento anual de 3.1% frente a los 141.42 pesos registrados en octubre del año pasado.