Habitantes de Guadalajara se manifestaron para exigir una solución al problema del agua contaminada que afecta a distintas zonas de la ciudad / Punto Por Punto TV

Miles de personas salieron a las calles para exigir agua limpia; los enfrentamientos frente a Casa Jalisco derivaron en detenciones y llamados para esclarecer lo ocurrido.

La inconformidad por la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, reunió a miles de personas en una manifestación que se realizó el domingo 11 de octubre. La movilización terminó con enfrentamientos entre policías y manifestantes, además de decenas de personas lesionadas y detenciones.

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La marcha comenzó en la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Los participantes exigieron una solución al problema del agua turbia y con malos olores que, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, llega desde hace meses a viviendas de la zona metropolitana.

Las instalaciones de Casa Jalisco fueron resguardadas durante la protesta, en medio de las exigencias ciudadanas por el suministro de agua limpia / Redes Sociales

Enfrentamientos y detenciones durante la movilización

La tensión aumentó cuando algunos manifestantes llegaron a Casa Jalisco, inmueble que se encontraba resguardado por vallas. Durante los altercados se registraron empujones y el lanzamiento de objetos, mientras los elementos de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a las personas.

Las autoridades estatales reportaron 39 personas detenidas, así como 59 lesionadas: 28 policías y 31 civiles. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Jalisco para determinar su situación jurídica.

La movilización partió de la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, donde se registraron momentos de tensión / Punto Por Punto TV

Sin embargo, familiares de algunas de las personas arrestadas señalaron que el número de detenidos podría ser mayor al informado oficialmente.

Universidades piden esclarecer los hechos

Tras lo ocurrido, la Universidad de Guadalajara informó que tres de sus estudiantes fueron detenidos y solicitó que se esclarecieran las circunstancias de su arresto, se garantizara su integridad y se les liberara.

El enfrentamiento entre manifestantes y elementos de seguridad derivó en detenciones y personas lesionadas, según el reporte de las autoridades / Punto Por Punto TV

Por su parte, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) manifestó su preocupación por las detenciones y llamó a las autoridades a privilegiar la prudencia y el diálogo.