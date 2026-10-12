La inconformidad por la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, reunió a miles de personas en una manifestación que se realizó el domingo 11 de octubre. La movilización terminó con enfrentamientos entre policías y manifestantes, además de decenas de personas lesionadas y detenciones.
Megacorte de agua del 5 al 8 de agosto, estas son las colonias que se quedarán sin suministro
La marcha comenzó en la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Los participantes exigieron una solución al problema del agua turbia y con malos olores que, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, llega desde hace meses a viviendas de la zona metropolitana.
Agua contaminada en Guadalajara: ¿qué está pasando en el estado?
Enfrentamientos y detenciones durante la movilización
La tensión aumentó cuando algunos manifestantes llegaron a Casa Jalisco, inmueble que se encontraba resguardado por vallas. Durante los altercados se registraron empujones y el lanzamiento de objetos, mientras los elementos de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a las personas.
Las autoridades estatales reportaron 39 personas detenidas, así como 59 lesionadas: 28 policías y 31 civiles. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Jalisco para determinar su situación jurídica.
Sin embargo, familiares de algunas de las personas arrestadas señalaron que el número de detenidos podría ser mayor al informado oficialmente.
Universidades piden esclarecer los hechos
Tras lo ocurrido, la Universidad de Guadalajara informó que tres de sus estudiantes fueron detenidos y solicitó que se esclarecieran las circunstancias de su arresto, se garantizara su integridad y se les liberara.
Por su parte, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) manifestó su preocupación por las detenciones y llamó a las autoridades a privilegiar la prudencia y el diálogo.
Pese a los enfrentamientos registrados frente a Casa Jalisco, otro contingente continuó con la protesta hacia el Palacio de Gobierno, en el centro de Guadalajara, donde la movilización se mantuvo durante parte de la tarde.