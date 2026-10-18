Félix Contreras aclara qué pasó con su mensaje en el Tiny Desk de Los Tigres del Norte. / Especial

El productor respondió a las críticas por la edición de su mensaje sobre los migrantes en Estados Unidos y confirmó que la versión completa volvió al sitio web de NPR

La polémica por la edición del Tiny Desk de Los Tigres del Norte continúa luego de que NPR retirara temporalmente parte del mensaje de Félix Contreras sobre la situación de la comunidad latina en Estados Unidos. Tras las críticas en redes sociales, el productor aclaró lo ocurrido y confirmó que la versión original ya fue restaurada en el sitio web de la radiodifusora.

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El caso generó cuestionamientos entre los espectadores, quienes detectaron que el video publicado en YouTube ya no incluía una parte del discurso pronunciado por Contreras antes de la presentación de la agrupación mexicana.

¿Qué dijo Félix Contreras sobre la polémica del Tiny Desk?

Félix Contreras, productor de NPR Music y colaborador del programa Alt.Latino, habló sobre la controversia y agradeció el respaldo del público ante la reacción que provocó la edición de su intervención.

El productor reconoció que los espectadores expresaron preocupación, decepción e incluso enojo al notar que una parte de sus palabras había desaparecido del video.

“nuestro concierto de Tiny Desk que se dedicó al legendario grupó Los Tigres del Norte, ha generado mucha conversación en línea. Hemos leído sus comentarios, escuchados sus preocupaciones, incluso tu angustia. Lo entendemos totalmente. Mi discurso introducción para el concierto de la banda no era para publicación, pero cuando lo incluimos en el video de concierto, resonó de formas que no se hubieran imaginado. En fin, hemos restaurado el video original completo en el sitio web de NPR y volverá a YouTube muy pronto. Tengo que decir que nunca he sentido tanto apoyo. Hay un sentido de familia que ocurre cuando nos unimos para compartir música aquí en el Tiny Desk. Así que espero poder poner el spot light de nuevo en la increíble performance de Los Tigres del Norte, y hey, miren ésto lo hice sin llorar esta vez”

Durante su discurso original, Contreras hizo referencia a los ataques contra la comunidad latina y recordó episodios históricos relacionados con los cambios fronterizos y las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez”, expresó al presentar a Los Tigres del Norte, agrupación que, destacó, ha contribuido a devolver la humanidad a la comunidad latina a través de su música.

¿Por qué NPR retiró parte del mensaje de Félix Contreras?

La controversia comenzó después de que usuarios detectaran que la versión del concierto publicada en YouTube omitía parte de la introducción original.

Ante las críticas, NPR explicó que normalmente no incluye las intervenciones de sus presentadores en las grabaciones de sus conciertos. La organización señaló que retiró temporalmente el material para realizar una revisión editorial, al reconocer que el tema abordado era complejo y emocional para parte de su audiencia y de su equipo.

Posteriormente, la radiodifusora informó que había restaurado la introducción completa en su sitio web y que esperaba actualizar también el video de YouTube.