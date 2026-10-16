El mensaje sobre migrantes que desapareció del Tiny Desk de Los Tigres del Norte que causa polémica en redes

Los Tigres del Norte protagonizaron una sesión de Tiny Desk para NPR Music que generó polémica por la edición del mensaje de Félix Contreras sobre la comunidad migrante. / Especial

La edición del concierto de la agrupación mexicana provocó críticas luego de que desapareciera parte de la intervención de Félix Contreras

El Tiny Desk de Los Tigres del Norte desató polémica luego de que usuarios señalaran que la versión del concierto disponible en YouTube ya no incluía un mensaje de apoyo a los migrantes que formaba parte de la presentación original. El cambio generó acusaciones de censura contra NPR Music, la emisora pública estadounidense.

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La sesión de la agrupación mexicana se estrenó el jueves 15 de octubre de 2026, como parte de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Sin embargo, un día después, internautas advirtieron que la introducción del periodista y productor Félix Contreras había sido recortada.

¿Qué mensaje eliminaron del Tiny Desk de Los Tigres del Norte?

Durante la presentación original, Félix Contreras habló sobre la situación que enfrenta la comunidad latina en Estados Unidos y destacó la importancia de Los Tigres del Norte para representar sus experiencias a través de la música.

"Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí"”, expresó el productor.

Contreras se refirió al vínculo de la agrupación con millones de personas y reconoció que sus canciones han contribuido a dar visibilidad a las historias y experiencias de las familias latinas.

No obstante, en la versión del video que circuló posteriormente en YouTube, parte de esta intervención ya no aparecía. En su lugar quedó una introducción más breve, centrada en el agradecimiento a los músicos y en la relación de la banda con varias generaciones de seguidores.

Félix Contreras expresó su respaldo a la comunidad latina en Estados Unidos durante la introducción del Tiny Desk de Los Tigres del Norte. / Captura

¿Por qué acusan de censura a NPR Music?

La modificación del video provocó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la desaparición de las declaraciones relacionadas con la situación de los migrantes en territorio estadounidense.

Los señalamientos apuntaron a una posible censura del mensaje, aunque hasta el momento no se ha confirmado públicamente quién tomó la decisión de editar la grabación ni cuáles fueron los motivos.

El diario EL PAÍS informó que contactó a NPR para preguntar por el cambio, pero no había recibido una respuesta inmediata al publicar su nota. Por ello, las acusaciones de censura deben entenderse como señalamientos surgidos tras la modificación del video, no como una causa oficialmente confirmada.