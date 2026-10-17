El accidente ocurrió mientras paramédicos y bomberos atendían un percance previo en la autopista San Cristóbal-Tuxtla

Una tragedia se registró la mañana de este sábado 17 de octubre en Chiapas, luego de que un tráiler impactara contra varios vehículos y unidades de emergencia que se encontraban atendiendo un accidente previo sobre la autopista que comunica San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez. El momento del segundo impacto quedó registrado en video y provocó una intensa movilización de paramédicos, bomberos y corporaciones de seguridad.

Los hechos ocurrieron en el tramo comprendido entre los kilómetros 41 y 44 de la autopista, donde inicialmente se había registrado un percance que obligó a detener la circulación y movilizar unidades de emergencia. Mientras personal de auxilio trabajaba en el lugar, un tráiler cargado con cemento llegó a la zona y embistió varios de los vehículos que permanecían detenidos, entre ellos unidades que participaban en las labores de atención.

La volcadura de una camión fue el primer accidente en la zona / Especial

VIDEO: tráiler impacta vehículos que atendían accidente en Chiapas

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en el que la pesada unidad se aproxima a la zona donde se encontraban los vehículos detenidos por el primer accidente. Segundos después ocurre el impacto, provocando una segunda emergencia mientras rescatistas y otras personas permanecían en el sitio.

Los primeros reportes señalan que el tráiler presuntamente habría sufrido problemas para frenar, aunque hasta ahora las autoridades competentes no han establecido públicamente la causa definitiva del segundo accidente. El impacto alcanzó vehículos particulares, unidades de transporte y cuerpos de emergencia que se encontraban trabajando en el sitio. La magnitud del choque obligó a solicitar nuevamente el apoyo de diferentes corporaciones para atender a los lesionados y asegurar la carretera.

Un tráiler aparentemente sin frenos se fue a impactar contra otros vehículos y los cuerpos de emergencia / Especial

¿Cuántas personas murieron en el accidente de Chiapas?

Los reportes iniciales hablaban de una persona fallecida y varios lesionados, pero conforme avanzaron las horas el balance fue actualizado. Dos personas han muerto como consecuencia de los accidentes registrados en la autopista, de acuerdo con la información disponible durante la tarde de este sábado.

Una de las víctimas fue Javier Alejandro Trejo Melchor, oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas. El elemento se encontraba cumpliendo con su labor y atendiendo la emergencia previa cuando ocurrió el segundo impacto. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas lamentó públicamente su fallecimiento y reconoció el trabajo que realizó en favor de las familias chiapanecas.

La segunda víctima fue identificada como Antonio Gómez López, de 50 años, quien había sido trasladado al Hospital de las Culturas para recibir atención médica después del accidente, pero falleció posteriormente.

Hay dos muertos, entre ellos un bombero que ayudaba a las demás personas / Especial

¿Cuántas personas resultaron heridas?

Las cifras también fueron cambiando conforme avanzaron las labores de emergencia. Una actualización de la Secretaría de Salud de Chiapas señaló que 12 personas lesionadas fueron ingresadas inicialmente al Hospital de las Culturas después del accidente múltiple.