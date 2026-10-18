El accidente quedó grabado en video debido a que la ceremonia religiosa era transmitida en vivo por redes sociales./ Captura de pantalla

El padre Patricio Sánchez Molinari falleció luego de que una cruz se desprendiera de la pared y lo golpeara mientras celebraba una misa en Guayaquil

Una ceremonia religiosa terminó en tragedia en Guayaquil, Ecuador, donde el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió tras ser golpeado por una enorme cruz de madera que se desprendió de la pared mientras celebraba una misa. El accidente ocurrió la noche del sábado 17 de octubre de 2026 y quedó registrado en una transmisión en vivo que posteriormente se viralizó en redes sociales.

Podría interesarte Contra Escándalo: sacerdote robó millones a iglesias para financiar drogas y lujos

El religioso se encontraba frente al altar de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada sobre la calle José Mascote, entre Calicuchima y Maldonado, en el centro-sur de Guayaquil, cuando la pesada estructura que sostenía una imagen de Jesucristo crucificado cayó repentinamente sobre él, provocando que terminara tendido en el suelo.

La ceremonia era transmitida a través de redes sociales y, aproximadamente en el minuto 27 de la grabación, se observa cómo la cruz pierde su soporte y se desploma hacia el lugar donde se encontraba el párroco. El hecho sorprendió a los feligreses, quienes interrumpieron la celebración para intentar ayudarlo.

¿Cómo ocurrió el accidente del sacerdote que murió durante una misa?

En las imágenes que comenzaron a circular en internet se aprecia que Patricio Sánchez Molinari se encontraba realizando una oración cuando la cruz de madera instalada detrás del altar cayó hacia adelante y lo golpeó directamente en la cabeza, sin que pudiera reaccionar para evitar el impacto.

Una enorme cruz con la imagen de Jesucristo se desprendió de la pared y cayó sobre el sacerdote frente a los feligreses./ Captura de pantalla

Tras lo ocurrido, varias mujeres que participaban en la misa corrieron hacia el sacerdote para tratar de auxiliarlo, mientras otras personas pedían ayuda. En el video se escuchan voces solicitando llamar a una ambulancia, debido a que el religioso permanecía en el suelo después del accidente.

Aunque la grabación permitió conocer cómo sucedieron los hechos, no se ha confirmado si el sacerdote falleció inmediatamente después del impacto o si recibió atención médica antes de que se notificara su muerte. Tampoco se ha informado qué provocó el desprendimiento de la estructura religiosa ni si presentaba algún problema en su instalación.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento mediante un comunicado firmado por el cardenal arzobispo Luis Gerardo Cabrera Herrera, quien expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del sacerdote ante la inesperada pérdida.

"Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria", señaló la institución religiosa.

¿Quién era Patricio Sánchez Molinari, el sacerdote que murió en Ecuador?

El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari era originario de Cuenca, Ecuador, y contaba con una trayectoria dedicada al servicio de la Iglesia católica. Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde encabezaba celebraciones religiosas y actividades pastorales para la comunidad.

El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, también conocida como los redentoristas, una comunidad religiosa fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio, cuya labor se centra en la evangelización, las misiones y el acompañamiento espiritual de las comunidades.

Los asistentes intentaron auxiliar al sacerdote inmediatamente después del accidente y solicitaron una ambulancia./ Captura de pantalla