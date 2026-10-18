. Un niño de ocho años murió atropellado por un camión de bomberos en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México./ X:@c4jimenez

El menor fue arrollado por un vehículo del Heroico Cuerpo de Bomberos que terminó impactado contra una camioneta

Un niño de ocho años perdió la vida tras ser atropellado por un camión del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en calles de la alcaldía Magdalena Contreras. El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026, cuando el conductor perdió el control de la unidad y, después de arrollar al menor, terminó impactándose contra una camioneta estacionada.

El percance ocurrió en el cruce de Ciruelos y Jacarandas, en la colonia Tierra Colorada, donde la víctima se encontraba afuera de su vivienda. El periodista de seguridad Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, identificó al pequeño como Mateo Rojas, de ocho años, y señaló que el conductor involucrado era Guillermo Ramos, integrante del cuerpo de bomberos capitalino.

La emergencia fue notificada a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través del Centro de Comando y Control (C2) Poniente. Al llegar al sitio, los policías encontraron el vehículo oficial involucrado en el accidente y recabaron el testimonio del padre del menor para conocer cómo sucedieron los hechos.

¿Cómo ocurrió el accidente del camión de bomberos en Magdalena Contreras?

De acuerdo con la declaración que el padre proporcionó a los uniformados, su hijo se encontraba en la vía pública cuando el camión de bomberos perdió el control y lo atropelló. La unidad continuó su recorrido hasta estrellarse contra una camioneta blanca que permanecía estacionada en el lugar.

El accidente ocurrió en una zona donde existen calles con pendientes pronunciadas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han establecido si las condiciones de la vialidad influyeron en el percance o si existió alguna otra circunstancia que provocara que el conductor perdiera el control.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para atender al menor, pero después de realizar la valoración confirmaron que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencia, el niño murió por aplastamiento, debido a las lesiones que sufrió durante el atropellamiento.

El accidente ocurrió en las calles Ciruelos y Jacarandas, en la colonia Tierra Colorada, donde el menor se encontraba en la vía pública./ X: @c4jimenez

Tras confirmarse el fallecimiento, los policías acordonaron el área y solicitaron la intervención de personal de servicios periciales. Los especialistas quedaron encargados de recabar indicios y documentar las condiciones del accidente, información que será utilizada para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

C4 Jiménez identifica al bombero detenido por atropellar a un niño en CDMX

A través de sus redes sociales, C4 Jiménez informó que el conductor involucrado fue identificado como Guillermo Ramos, quien manejaba una unidad de rescate del Heroico Cuerpo de Bomberos. El periodista también dio a conocer el nombre del menor fallecido y señaló que los hechos serían investigados por las autoridades capitalinas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la detención del conductor, de 37 años, identificado oficialmente como Guillermo “N”. Los uniformados le informaron sus derechos constitucionales y posteriormente lo trasladaron ante la autoridad ministerial para continuar con las diligencias correspondientes.

Tanto el hombre como el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) quedó a cargo de las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades relacionadas con la muerte del menor.