VIDEO: ¿Cuál fue el último mensaje del sacerdote que murió aplastado por una cruz en Guayaquil?

El padre Patricio Sánchez habló sobre la muerte minutos antes del accidente que le costó la vida en una iglesia de Guayaquil./ RS

La muerte del padre Patricio Sánchez Molinari quedó registrada durante una misa transmitida en vivo en Guayaquil, Ecuador, luego de que una enorme cruz de madera cayera sobre su cabeza

“Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, fueron las palabras que pronunció el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari durante una misa en Guayaquil, Ecuador, sin imaginar que minutos después perdería la vida en un accidente dentro de la misma iglesia. La frase, que formaba parte de una reflexión religiosa, cobró especial relevancia luego de que una enorme cruz de madera se desprendiera de la pared y cayera sobre su cabeza frente a los feligreses.

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La tragedia ocurrió la noche del sábado 17 de octubre de 2026, en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro-sur de Guayaquil. La ceremonia era transmitida en vivo por redes sociales, por lo que quedaron registrados tanto el mensaje del religioso como el momento en que la estructura cayó sobre él.

El sacerdote había dedicado parte de su intervención a hablar sobre la importancia de aprovechar el tiempo, fortalecer los vínculos familiares y mantener una relación cercana con Dios. Su mensaje invitaba a los presentes a reflexionar sobre las prioridades de la vida cotidiana y el valor que tienen los momentos compartidos con los seres queridos.

¿Cuáles fueron las últimas palabras del sacerdote Patricio Sánchez antes de morir?

Durante la homilía, el padre Sánchez Molinari explicó a los asistentes que las actividades y preocupaciones diarias pueden ocupar gran parte de la vida, pero que también es necesario dedicar tiempo a la fe.

Las últimas palabras del sacerdote quedaron grabadas en video, durante una ceremonia religiosa transmitida en vivo por redes sociales./ Captura de pantalla

“A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios”, expresó mientras dirigía su mensaje a quienes participaban en la celebración.

La reflexión continuó con una invitación a valorar la convivencia y el acompañamiento de las personas cercanas.

“Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado”, agregó el religioso.

Fue durante ese mensaje cuando también se refirió a la muerte como parte inevitable de la existencia humana. “Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, señaló el sacerdote ante los feligreses, aproximadamente tres minutos antes del accidente que terminaría con su vida.

Las palabras formaban parte de una reflexión sobre las lecturas del Evangelio y no de una advertencia sobre lo que estaba por ocurrir. Sin embargo, la cercanía entre su mensaje y el fallecimiento provocó que el fragmento de la homilía comenzara a difundirse en redes sociales, donde usuarios recordaron las últimas enseñanzas del párroco.

Así ocurrió el accidente que provocó la muerte del sacerdote en Guayaquil

Después de la homilía, la celebración religiosa continuó con la participación de los asistentes. Mientras una mujer intervenía durante las oraciones, una pesada cruz de madera con la imagen de Jesucristo crucificado se desprendió de la pared detrás del altar, cayendo directamente sobre el sacerdote y golpeándolo en la cabeza.

El accidente quedó registrado aproximadamente en el minuto 27 de la transmisión en vivo, cuando los presentes reaccionaron al desplome de la estructura. Varias personas se acercaron inmediatamente para intentar auxiliar al párroco, mientras otras solicitaron una ambulancia ante la gravedad de lo ocurrido.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento de Patricio Alfredo Sánchez Molinari mediante un comunicado firmado por el cardenal arzobispo Luis Gerardo Cabrera Herrera, en el que expresó sus condolencias a la familia del religioso, sus amistades y los integrantes de la comunidad católica.

El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas, y se desempeñaba como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Anteriormente también había realizado labores pastorales en San Lorenzo de Vinces, provincia de Los Ríos, donde fue recordado por su trabajo religioso.

Su fallecimiento ocurrió apenas un día después de su aniversario de ordenación sacerdotal, celebrado el 16 de octubre, una fecha que había sido recordada por la comunidad católica. Tras conocerse la noticia, distintas instituciones religiosas expresaron mensajes de solidaridad y despedida.