La UNAM, el IMSS y la Secretaría de Salud de CDMX ofrecen mastografías gratuitas para promover la detección oportuna del cáncer de mama./ IA

Ciudad Universitaria ofrecerá estudios gratuitos para detectar el cáncer de mama, con atención a mujeres de 40 a 69 años y personas con factores de riesgo

Las mastografías gratuitas en CDMX despertaron un gran interés entre la población, luego de que las aproximadamente 2 mil citas disponibles para el nuevo Megacentro de Salud Mamaria de la UNAM se agotaran durante el primer día de registro. La iniciativa busca acercar estudios de detección oportuna del cáncer de mama a mujeres y personas con factores de riesgo, como parte de las actividades por el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

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Ante la alta demanda, Gustavo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, explicó que existe la posibilidad de habilitar espacios adicionales si algunas de las personas registradas cancelan o no pueden asistir. Sin embargo, aclaró que la atención está organizada mediante citas previas, por lo que no se ha anunciado una nueva etapa de inscripciones.

El servicio se realiza por primera vez mediante un esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSCDMX). Las tres instituciones participan con personal especializado y unidades médicas equipadas para brindar estudios de prevención, exploraciones clínicas y orientación sobre la salud mamaria.

¿Dónde está el Megacentro de Salud Mamaria y cuáles son sus horarios?

El Megacentro de Salud Mamaria se encuentra en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán. Las jornadas se llevarán a cabo del domingo 18 al viernes 23 de octubre de 2026, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, con servicios completamente gratuitos para las personas que consiguieron una cita.

Para atender a los pacientes se instalaron seis unidades móviles con equipo médico, cinco pertenecientes a la Secretaría de Salud capitalina y una al IMSS. De acuerdo con Diana Pamela Gómez Velázquez, subdirectora de Normatividad y Comunicación de la DGAS, cada vehículo tiene capacidad para atender aproximadamente a 50 personas durante la jornada, con apoyo de especialistas de las instituciones participantes.

El Megacentro de Salud Mamaria abrió sus puertas en el Estadio Olímpico Universitario para brindar estudios gratuitos a mujeres y personas con factores de riesgo./ Pixabay

La campaña está dirigida principalmente a mujeres de entre 40 y 69 años, aunque también contempla revisiones para personas de otras edades que presenten alguna señal de alerta, antecedentes personales o familiares de cáncer de mama o condiciones que incrementen el riesgo de desarrollar la enfermedad. Los hombres también podrán recibir atención cuando existan motivos médicos que justifiquen una valoración.

Los servicios incluyen mastografías, ultrasonidos, exploraciones clínicas y orientación para realizar correctamente la autoexploración mamaria. No todas las personas requieren el mismo procedimiento, por lo que será el personal médico quien determine qué estudio resulta adecuado según la edad, los antecedentes y las características de cada paciente.

¿Qué necesitas llevar para realizarte una mastografía gratis en la UNAM?

Las personas que cuentan con una cita deberán acudir con su credencial de elector (INE) y una copia, además de utilizar ropa cómoda, preferentemente de dos piezas, para facilitar la revisión. También se recomienda llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal encargado de organizar el acceso a las unidades médicas.

Una de las recomendaciones más importantes consiste en evitar el uso de desodorantes, perfumes, cremas o talcos antes de realizarse la mastografía, debido a que algunos residuos pueden aparecer en las imágenes e interferir con su interpretación. Las autoridades universitarias aclararon que no es necesario acudir en ayunas, por lo que las pacientes pueden alimentarse normalmente antes de su cita.

Además de ofrecer estudios de detección, la jornada busca que las personas conozcan mejor las señales que requieren atención médica. La presencia de bolitas o endurecimientos en las mamas, cambios en la piel, alteraciones en el pezón o secreciones anormales son algunos de los síntomas que deben valorarse oportunamente, sin esperar a que aparezca dolor.

La UNAM también aprovechará esta iniciativa para desarrollar investigación sobre los factores de riesgo del cáncer de mama en México. Gustavo Olaiz Fernández explicó que se aplicarán cuestionarios especialmente preparados para reunir información que contribuya a conocer las características de la población atendida. Sobre este trabajo, señaló que “vamos a identificar algunos factores de riesgo específicos para la población mexicana”.

Por otra parte, las autoridades universitarias explicaron que, cuando algún estudio presente resultados sospechosos, el personal médico brindará orientación sobre las pruebas adicionales y los pasos necesarios para dar seguimiento al caso. El propósito es que las personas que requieran atención especializada conozcan las alternativas disponibles y puedan continuar con su valoración.

Las mujeres de 40 a 69 años son la población prioritaria de la jornada gratuita de detección de cáncer de mama en Ciudad Universitaria./ Pixabay