La CDMX registró temperaturas de hasta 4 grados y activó alertas en seis alcaldías. Mientras tanto, el huracán Trudy mantiene lluvias intensas y fuertes vientos en el Pacífico mexicano

México enfrenta un fin de semana de contrastes en el clima, con madrugadas frías en la Ciudad de México y lluvias intensas en distintas regiones del Pacífico. La presencia del frente frío número 2, una masa de aire polar y el huracán Trudy ha generado condiciones meteorológicas que mantienen en alerta a las autoridades, principalmente por el descenso de temperatura, las fuertes rachas de viento y el riesgo de inundaciones en algunas entidades.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en seis alcaldías de la CDMX ante el pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada del domingo 18 de octubre de 2026. Las demarcaciones consideradas fueron Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde las condiciones más frías se esperaban entre las 04:00 y las 06:00 horas, especialmente en comunidades ubicadas a mayor altitud.

¿Por qué bajó tanto la temperatura en CDMX y qué tiene que ver el frente frío 2?

Aunque el descenso térmico coincide con el avance de sistemas de aire frío sobre México, la ubicación geográfica de la capital también explica por qué algunas zonas registran temperaturas más bajas que otras. La Ciudad de México se encuentra a más de 2,240 metros sobre el nivel del mar, mientras que las áreas boscosas y montañosas del sur y poniente suelen enfriarse con mayor intensidad durante la noche. A esto se suma que, cuando el cielo permanece despejado, el suelo pierde calor más rápidamente, a diferencia de las zonas urbanizadas, donde los edificios y el pavimento conservan parte de la energía acumulada durante el día.

Por otra parte, el frente frío número 2 y la masa de aire polar asociada favorecen cambios en las condiciones atmosféricas de distintas regiones del territorio nacional. Estos sistemas pueden provocar descensos de temperatura, lluvias y fuertes vientos, dependiendo de su trayectoria. En Veracruz, las autoridades emitieron avisos por un evento de Norte con rachas de entre 80 y 100 kilómetros por hora, además de oleaje elevado y precipitaciones, mientras que en la capital el frío también responde a factores locales como la altitud y el enfriamiento nocturno.

Protección Civil activó la Alerta Amarilla en seis alcaldías de CDMX ante el descenso de temperatura durante la madrugada./ X: @SGIRPC_CDMX

Huracán Trudy provoca lluvias intensas y fuertes vientos en el Pacífico mexicano

Mientras las bajas temperaturas afectan distintas regiones del país, el huracán Trudy mantiene condiciones de riesgo en las costas del Pacífico, principalmente por las lluvias, el viento y el oleaje elevado. De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del sábado 17 de octubre, el ciclón alcanzó la categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste. Aunque coincide con el frente frío, Trudy no es la causa directa del descenso de temperatura en la CDMX.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que la circulación del huracán podría ocasionar lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Colima y el sur y costa de Michoacán, además de precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros en zonas de Jalisco y Nayarit. Estas condiciones representan un riesgo de deslaves, inundaciones, desbordamientos de ríos y crecidas repentinas de arroyos, especialmente en comunidades cercanas a laderas y zonas bajas. También se pronosticaron rachas de viento de entre 100 y 120 kilómetros por hora, acompañadas de oleaje de 5 a 7 metros en sectores del litoral del Pacífico.

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil de la Ciudad de México recomendó utilizar al menos tres capas de ropa, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.