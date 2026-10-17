¡Hasta 4 grados! Estas son las alcaldías de CDMX con alerta amarilla por frío este domingo

Protección Civil activó la alerta amarilla por frío en seis alcaldías de la CDMX para este domingo 18 de octubre. / IA

Protección Civil activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías de la capital

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías para la madrugada y mañana del domingo 18 de octubre de 2026, debido al pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius.

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De acuerdo con el aviso emitido este sábado 17 de octubre, las condiciones de frío se presentarán principalmente entre las 04:00 y las 08:00 horas, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente al salir de casa durante las primeras horas del día.

La dependencia capitalina también pidió prestar atención a los cambios bruscos de temperatura, utilizar ropa abrigadora y proteger a las mascotas ante el descenso del termómetro.

¿Qué alcaldías de CDMX están en alerta amarilla por frío este 18 de octubre?

Según el reporte oficial de Protección Civil, las seis alcaldías que se encuentran bajo alerta amarilla por el pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados son: Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco Estas demarcaciones, ubicadas principalmente en el sur y poniente de la capital, estarán bajo alerta durante un periodo de cuatro horas, comprendido entre las 04:00 y las 08:00 horas del domingo 18 de octubre.

Aunque el aviso se concentra en estas seis alcaldías, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y a las actualizaciones que emita Protección Civil.

Temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius se esperan durante la madrugada y mañana del domingo en la capital. / Pixabay

¿Qué recomendaciones seguir ante las bajas temperaturas en CDMX?

Ante el pronóstico de frío, la SGIRPC difundió una serie de medidas preventivas para reducir los riesgos asociados con la exposición a las bajas temperaturas, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Entre las principales recomendaciones se encuentran abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca y evitar los cambios bruscos de temperatura, especialmente al pasar de espacios cerrados a lugares al aire libre.

La dependencia también aconsejó ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, como parte de las medidas de cuidado personal durante esta temporada.

Otra de las recomendaciones está dirigida a quienes tienen animales de compañía, pues Protección Civil pidió resguardar a las mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie, particularmente durante las horas en las que se esperan las temperaturas más bajas.

Habitantes de seis alcaldías de CDMX deberán tomar precauciones ante el pronóstico de bajas temperaturas. / Pixabay

¿A qué hora hará más frío en CDMX este domingo?

De acuerdo con el aviso oficial, el periodo de mayor atención será de las 4:00 a las 8:00 de la mañana del domingo 18 de octubre, cuando se pronostican temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius en las seis alcaldías señaladas.

Por ello, quienes tengan previsto salir temprano para trabajar, realizar actividades deportivas o trasladarse por la ciudad deberán considerar el descenso de temperatura y utilizar prendas adecuadas para protegerse del frío.