El ciclón presenta vientos intensos y podría provocar lluvias, inundaciones y oleaje elevado en el Pacífico

El huracán Trudy alcanzó la categoría 3 y podría intensificarse a categoría 4 antes de acercarse a las costas de Jalisco y Colima durante el fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno mantiene su desplazamiento por el Pacífico y podría generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en distintas entidades.

De acuerdo con el SMN, el centro del huracán se localizaba aproximadamente a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El sistema registraba vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de hasta 240 kilómetros por hora y avanzaba hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora.

Jalisco y Colima permanecen bajo vigilancia./Gob de México

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el huracán Trudy?

Las precipitaciones asociadas con Trudy afectarán principalmente a Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. El pronóstico también contempla lluvias muy fuertes y torrenciales en regiones de la Huasteca, Tabasco, Chiapas y la cuenca del río Coatzacoalcos, debido a la interacción de la humedad del Pacífico con el frente frío número 2.

El SMN advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, inundaciones, desbordamientos y aumentos en los niveles de ríos y arroyos. Además, se esperan vientos de hasta 80 kilómetros por hora en algunas zonas costeras de Guerrero y Michoacán, así como oleaje de cuatro a cinco metros en las costas de Guerrero y Michoacán.

Las autoridades mantienen una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. También se estableció una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Huracán Trudy intensifica a categoría 3 @CNPC_MX

¿Cuándo será el momento más crítico del huracán Trudy?

Fabián Vázquez, coordinador del SMN, señaló que el ciclón podría encontrarse a unos 65 kilómetros de las costas de Jalisco y Colima la noche del sábado. Advirtió que su trayectoria podría cambiar y que el domingo todavía podría presentarse como un huracán mayor frente a ambas entidades.

El funcionario indicó que el sábado y el domingo serán los días de mayor atención por los vientos, el oleaje y las lluvias. A partir del lunes, el sistema podría alejarse como categoría 2 y comenzar a perder fuerza, aunque las condiciones dependerán de su evolución.

Ante el pronóstico, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y acudir a los refugios si vive cerca de ríos o en zonas costeras con riesgo. Las autoridades también recomendaron no intentar cruzar ríos o corrientes de agua, una práctica que puede poner en peligro la vida.

Tormenta tropical Simon continúa en el Pacífico

Además de Trudy, la tormenta tropical Simon se localizaba aproximadamente a 360 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 310 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema registraba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y avanzaba hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.