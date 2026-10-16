Despiden a Katie Zacharia como portavoz de Donald Trump a pocos días de asumir el cargo

El presidente asegura que no estaba convencido de que necesitara continuar / Especial

La funcionaria habría dejado el puesto tras las críticas a su primera conferencia de prensa y cuestionamientos a su trayectoria profesional

Katie Zacharia habría quedado fuera del gobierno de Donald Trump este viernes, apenas unos días después de asumir como portavoz de prensa de la Casa Blanca, de acuerdo con tres personas familiarizadas con el asunto citadas por medios estadounidenses.

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Su posible salida ocurre luego de una primera conferencia de prensa que generó críticas por su corta duración y por la selección de los periodistas que tuvieron oportunidad de hacer preguntas. Además, surgieron cuestionamientos sobre su currículum y su trayectoria como abogada.

Katie Zacharia era la portavoz del gobierno de Donald Trump / Especial

Aunque los reportes apuntan a su despido, Trump presentó públicamente la situación como una decisión que la propia Zacharia debía reconsiderar, al expresar dudas sobre su permanencia en el cargo. “Honestamente, si yo fuera tú, lo reconsideraría”, afirmó el presidente, al relatar la conversación que tuvo con su portavoz. También le preguntó: “Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites”.

Hasta el momento, la Casa Blanca y Zacharia no habían respondido a las solicitudes de comentarios, según la información publicada por medios estadounidenses.

¿Por qué Katie Zacharia habría salido del gobierno de Trump?

La posible salida de Zacharia se produce después de su primera comparecencia ante los medios, realizada el martes, la cual duró menos de 15 minutos.

Durante la conferencia, la portavoz leyó durante buena parte de su intervención un texto sobre los logros de Trump y dio la palabra a periodistas de medios conservadores. La dinámica generó críticas por la brevedad del encuentro y la selección de quienes pudieron formular preguntas.

La salida sería por supuestas críticas al manejar su primera conferencia de Prensa / Especial

También quedaron pendientes respuestas sobre temas de política exterior. Cuando fue cuestionada sobre si Estados Unidos había suspendido el intercambio de inteligencia con Ucrania, Zacharia señaló que tendría que responder más adelante.

A estas críticas se sumaron las dudas sobre su formación jurídica, luego de que Trump la presentara como abogada y reportes sobre su trayectoria señalaran que no había aprobado el examen necesario para ejercer la profesión.

¿Quién es Katie Zacharia, la portavoz de Donald Trump?

Katie Zacharia, de 41 años, fue nombrada portavoz de prensa de la Casa Blanca el pasado 9 de octubre.

Antes de asumir el cargo, trabajó como asesora de comunicaciones de Trump Media & Technology Group y participó como comentarista conservadora en medios de comunicación como Fox News y Newsmax.

Surgieron cuestionamientos sobre su currículum y su trayectoria como abogada / Especial