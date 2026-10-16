Tesla abrió las reservas de su nuevo deportivo para 2028, con anticipos desde 921 mil pesos; la versión capaz de volar se venderá únicamente por invitación.

Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster el 15 de octubre de 2026, en un evento en Texas que mostró las capacidades tecnológicas del deportivo eléctrico. El modelo incorpora tecnología desarrollada con SpaceX y contempla tres versiones: Performance, Thrust y Rocket. Aunque la empresa ya abrió reservas para dos de ellas, todavía no ha revelado sus precios finales ni confirmado las condiciones específicas de compra para México.

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Equivale a aproximadamente 921 mil pesos./redes sociales

¿Cuánto cuesta reservar el Tesla Roadster en México?

Los anticipos anunciados por Tesla son de 50 mil dólares para la versión Performance y 250 mil dólares para la Thrust. Con el tipo de cambio de 18.425 pesos por dólar establecido por el Banco de México el 15 de octubre, los depósitos equivalen aproximadamente a las siguientes cantidades:

Roadster Performance: 921 mil 250 pesos. El pago se divide en 5 mil dólares al reservar y otros 45 mil dólares diez días después.

Roadster Thrust: 4 millones 606 mil 250 pesos como depósito de reserva.

Roadster Rocket: no cuenta con un depósito público, ya que se ofrecerá únicamente por invitación.

Estas cantidades son anticipos y no corresponden al precio final del vehículo. Tesla tampoco ha detallado los posibles impuestos, gastos de importación o costos de entrega para México, por lo que el monto total de compra todavía es desconocido.

¿Qué diferencia hay entre las versiones Performance, Thrust y Rocket?

La versión Performance está diseñada para circular por carretera y cuenta con dos plazas, aerodinámica activa y un sistema que mejora el agarre al pavimento. La Thrust también tiene dos asientos e incorpora propulsores y mejoras aerodinámicas para aumentar su desempeño, aunque tampoco puede volar.

La Rocket es la única versión con un sistema de vuelo completo. Se trata de un monoplaza que se venderá por invitación y que, según la información de la empresa citada en la publicación, no estará autorizado para circular en vías públicas.

Durante la presentación, el vehículo realizó una maniobra que incluyó un recorrido por una rampa, un giro en el aire y un aterrizaje asistido por propulsores. La demostración buscó mostrar la integración de tecnologías aeroespaciales con el diseño automotriz.

¿Cuándo llegará el Tesla Roadster?

Tesla prevé que el nuevo Roadster llegue en 2028, después de varios retrasos respecto al calendario anunciado cuando presentó el proyecto en 2017, año en que prometió entregarlo en 2020. Hasta el momento, no ha confirmado una fecha específica para las primeras entregas en México.

La presentación ocurre en un momento relevante para la compañía, que enfrenta desafíos en sus ventas de vehículos. Entre las dudas de los analistas están el precio definitivo del deportivo, su autonomía, la capacidad de la batería y el volumen de producción.