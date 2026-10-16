Nueva ENES de la UNAM, estas son las carreras que ofrecerá y cuántos estudiantes recibirá

La nueva ENES de la UNAM se proyecta para el suroriente de la Ciudad./UNAM

El plantel se construirá en el suroriente de la capital pero aún faltan por definir la oferta académica completa

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) proyecta ampliar su presencia en la Ciudad de México con una nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en el suroriente de la capital. Entre las licenciaturas contempladas se encuentran Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, además de programas relacionados con el medio ambiente.

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El proyecto busca acercar la educación superior a los habitantes de una zona que necesita más alternativas de formación universitaria. La iniciativa surgió de un acuerdo entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de ingreso a la universidad.

Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología están entre las licenciaturas./UNAM

¿Qué carreras tendrá la nueva ENES de la UNAM?

La oferta académica prevista incluye tres licenciaturas principales: Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología. Estas opciones corresponden a áreas como la salud, el análisis de información y el desarrollo científico y tecnológico, campos que requieren formación especializada.

Además, el proyecto contempla programas relacionados con el medio ambiente, aunque la universidad todavía no ha publicado un catálogo definitivo con todas las carreras que impartirá en esta sede. Tampoco se han dado a conocer los nombres oficiales de todos los programas, sus planes de estudio ni los requisitos específicos de ingreso.

La selección de estas áreas busca responder a las necesidades sociales y territoriales del suroriente capitalino. Sin embargo, las personas interesadas deberán esperar los anuncios oficiales de la UNAM para conocer la oferta completa y saber qué licenciaturas estarán disponibles cuando comiencen las actividades académicas.

El proyecto busca ampliar las oportunidades de educación./UNAM

¿Dónde estará la nueva ENES y cuándo abrirá? La nueva escuela se instalará en el suroriente de la Ciudad de México, pero las autoridades aún no han informado la ubicación exacta del terreno donde se construirá el complejo educativo. Tampoco existe una fecha confirmada para concluir las obras o iniciar las clases.

La falta de estos datos significa que todavía no hay un calendario definido para quienes planean ingresar al nuevo plantel. La universidad deberá informar posteriormente sobre las convocatorias, las fechas de registro, los requisitos de admisión y los procedimientos que deberán seguir los aspirantes.

La nueva ENES tendrá capacidad para 20 mil estudiantes

De acuerdo con la información presentada por Clara Brugada durante su segundo informe de labores, el proyecto contempla una capacidad para recibir hasta 20 mil estudiantes. La cifra corresponde al alcance previsto para el complejo, pero no representa el número de lugares que se ofrecerán en la primera convocatoria de ingreso.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas ha señalado que la nueva sede contribuirá a descentralizar la oferta educativa y acercar otras alternativas profesionales a quienes viven en esta región de la capital. La iniciativa también ampliará la infraestructura universitaria fuera de los espacios tradicionales de la institución.

¿Quién construirá y equipará el plantel?

La distribución de responsabilidades establece que el Gobierno de la Ciudad de México construirá las instalaciones, mientras que la UNAM se encargará del equipamiento y la operación de la escuela. De esta manera, ambas instituciones participarán en el desarrollo de la nueva sede.