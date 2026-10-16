El nuevo Tesla Roadster sorprendió durante su presentación con una demostración de maniobras aéreas. / Captura

El prototipo del deportivo eléctrico realizó maniobras en el aire durante una presentación en Texas

El nuevo Tesla Roadster sorprendió con una demostración de maniobras aéreas durante su presentación del jueves 15 de octubre en Texas, donde Elon Musk mostró un prototipo equipado con tecnología de propulsión desarrollada junto con SpaceX. El vehículo realizó movimientos poco habituales para un automóvil convencional, incluido un giro en el aire y un aterrizaje controlado.

Podría interesarte Contra Optimus de Elon Musk: cuándo podrás comprar el robot humanoide y cuánto costará

La exhibición se llevó a cabo en instalaciones de pruebas de SpaceX, cerca de Waco, y marcó un nuevo capítulo para el deportivo eléctrico, anunciado originalmente en 2017 y cuyo desarrollo ha acumulado varios años de retrasos.

Durante la demostración, el vehículo recorrió una rampa curva, quedó momentáneamente en posición invertida y después se elevó para realizar una maniobra en el aire antes de aterrizar.

Musk aseguró que el espectáculo se realizó frente a espectadores para mostrar que las imágenes correspondían a una demostración real y no a contenido generado mediante inteligencia artificial.

“van a ver cosas locas esta noche. Necesitamos un público para probar que no es IA. Así que ustedes pueden decirle a la gente que lo vieron con sus propios ojos. Porque lo que van a ver con sus ojos, no van a creerlo”, aseguró Musk.

¿Qué tan rápido acelera el nuevo Tesla Roadster?

Uno de los datos destacados de la presentación fue la aceleración del deportivo. De acuerdo con las cifras difundidas durante el evento, el Tesla Roadster puede pasar de cero a 60 millas por hora —casi 97 kilómetros por hora— en 0.81 segundos. Esta cifra colocaría al modelo entre los vehículos con aceleración más extrema, aunque será importante conocer las condiciones de las pruebas y contar con verificaciones independientes para evaluar su rendimiento.

La incorporación de propulsores también abre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema, sus condiciones de operación y las medidas de seguridad necesarias para ejecutar maniobras aéreas.

El Tesla Roadster incorpora tecnología de propulsión relacionada con SpaceX para realizar movimientos fuera de lo convencional. / Captura

¿El Tesla Roadster podrá volar en las calles?

Aunque la demostración mostró al prototipo elevándose del suelo, esto no significa que el automóvil pueda volar libremente ni que esas funciones estén autorizadas para utilizarse en vías públicas.

Todavía no está confirmado que las capacidades aéreas se incorporen a una versión comercial disponible para los consumidores. Su uso dependerá de las especificaciones definitivas, las pruebas de seguridad y las regulaciones aplicables.

Por ahora, la exhibición permite conocer parte de la tecnología que Tesla busca integrar en su deportivo, pero no basta para determinar cómo funcionaría en condiciones cotidianas.

El nuevo Tesla Roadster realizó maniobras en el aire durante una demostración tecnológica en Estados Unidos. / Captura

¿Cuándo saldrá a la venta el nuevo Tesla Roadster?

El proyecto fue anunciado en 2017 y desde entonces ha experimentado distintos cambios en su calendario. La producción del nuevo Roadster está prevista para 2028, aunque la fecha de lanzamiento y la disponibilidad comercial deberán confirmarse conforme avance el desarrollo.

La presentación también llega en un momento en que Tesla busca reforzar su apuesta tecnológica ante los desafíos de su negocio automotriz. La compañía mantiene proyectos relacionados con inteligencia artificial, conducción autónoma y robótica, áreas con las que busca ampliar sus operaciones más allá de la fabricación de vehículos eléctricos.