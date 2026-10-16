Papa León XIV muestra mejoría tras cirugía de pulmón; estos son los resultados de sus estudios

El Vaticano informó que los análisis de sangre y una radiografía confirmaron una evolución favorable del pontífice, quien ya puede realizar sus actividades cotidianas con autonomía

El papa León XIV presenta una mejoría constante en su estado de salud, luego de someterse a una cirugía para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. Este viernes 16 de octubre, el Vaticano informó que los nuevos estudios médicos confirmaron una evolución favorable durante su recuperación en el hospital Gemelli de Roma, Italia.

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Los médicos le realizaron análisis de sangre y una radiografía de tórax para evaluar su estado después de la intervención del pasado martes. De acuerdo con el parte médico, los resultados confirmaron que el pontífice, de 70 años, continúa recuperándose y ya puede realizar sus actividades cotidianas con total autonomía.

El papa León XIV continúa recuperándose tras una cirugía de pulmón./@pixabay

¿Qué revelaron los estudios médicos del papa León XIV?

Los especialistas Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables de la atención médica del pontífice, informaron que los análisis y la radiografía confirmaron una mejoría constante de su estado general. El Vaticano también señaló que León XIV continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria como parte de su recuperación.

El avance médico le ha permitido retomar algunas de sus actividades habituales mientras permanece hospitalizado. Aunque la evolución es favorable, el equipo médico continúa vigilando su recuperación y todavía están pendientes los resultados de otros análisis para determinar si necesitará algún tratamiento adicional.

Los análisis de sangre y la radiografía confirmaron una mejoría constante./Especial

¿De qué operaron al papa León XIV?

El pasado 13 de octubre, León XIV se sometió a una intervención quirúrgica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde los médicos encontraron un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer. La operación se realizó mediante una técnica de cirugía videoasistida y, según los reportes médicos, concluyó sin complicaciones.