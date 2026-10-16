El procedimiento busca que se analice la situación de las personas desaparecidas en el país./Especial

El Comité contra la Desaparición Forzada presentará su informe el 20 de octubre, en medio de las diferencias con el Gobierno mexicano por las conclusiones sobre esta crisis

La crisis de desapariciones forzadas en México llegará nuevamente a la agenda internacional. El próximo martes 20 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentará su informe anual ante la Asamblea General, donde abordará el procedimiento iniciado para que se examine la situación que enfrenta el país.

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Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que durante la presentación se hablará sobre la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que permite llevar un caso ante la Asamblea General cuando existen indicios fundados de que esta práctica ocurre de manera generalizada o sistemática.

La ONU abordará la crisis de desapariciones forzadas en México ante la Asamblea General./revistamexico

¿Por qué la ONU llevará el caso de México ante la Asamblea General?

En abril de 2026, el Comité decidió remitir la situación de México a la Asamblea General después de analizar información proporcionada por el Gobierno, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda. El organismo consideró que existían elementos suficientes para solicitar que se examine la crisis y se valore la cooperación internacional que el país necesita para enfrentarla.

Este procedimiento no representa una sentencia judicial contra México. Su objetivo es que la Asamblea General analice posibles medidas de apoyo, como asistencia técnica, recursos para las labores forenses y herramientas para fortalecer la búsqueda e investigación de las desapariciones.

Juan Pablo Albán presentará el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada./@revistamexico

¿Qué respondió el Gobierno de México al informe de la ONU?

El Gobierno mexicano rechazó las conclusiones del Comité y cuestionó la metodología utilizada para elaborar el informe. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el análisis no tomó en cuenta de manera suficiente las acciones institucionales emprendidas por el país y rechazó que las desapariciones forzadas sean una política del Estado mexicano.