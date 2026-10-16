La crisis de desapariciones forzadas en México llegará nuevamente a la agenda internacional. El próximo martes 20 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentará su informe anual ante la Asamblea General, donde abordará el procedimiento iniciado para que se examine la situación que enfrenta el país.
Marcha por Ayotzinapa 2026: padres de los 43 exigen justicia a 12 años de su desaparición
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que durante la presentación se hablará sobre la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que permite llevar un caso ante la Asamblea General cuando existen indicios fundados de que esta práctica ocurre de manera generalizada o sistemática.
¿Por qué la ONU llevará el caso de México ante la Asamblea General?
En abril de 2026, el Comité decidió remitir la situación de México a la Asamblea General después de analizar información proporcionada por el Gobierno, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda. El organismo consideró que existían elementos suficientes para solicitar que se examine la crisis y se valore la cooperación internacional que el país necesita para enfrentarla.
Este procedimiento no representa una sentencia judicial contra México. Su objetivo es que la Asamblea General analice posibles medidas de apoyo, como asistencia técnica, recursos para las labores forenses y herramientas para fortalecer la búsqueda e investigación de las desapariciones.
¿Qué respondió el Gobierno de México al informe de la ONU?
El Gobierno mexicano rechazó las conclusiones del Comité y cuestionó la metodología utilizada para elaborar el informe. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el análisis no tomó en cuenta de manera suficiente las acciones institucionales emprendidas por el país y rechazó que las desapariciones forzadas sean una política del Estado mexicano.
La discusión se centra en las conclusiones del organismo internacional y en la manera en que se interpreta la responsabilidad estatal frente a las desapariciones. Mientras el Comité solicita que se considere la cooperación internacional, el Gobierno sostiene que sus acciones para atender el problema deben tomarse en cuenta.