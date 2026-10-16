El partido recibió nuevas sanciones por registrar a ciudadanos sin su consentimiento. Con las multas impuestas desde 2025, el monto acumulado supera los 70 millones de pesos

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 39 millones 924 mil 142 pesos a Morena luego de acreditar irregularidades en la afiliación de ciudadanos que aparecieron en el padrón del partido sin haber dado su consentimiento. Las sanciones se aprobaron durante la sesión del Consejo General del organismo, realizada el jueves 15 de octubre.

En total, el INE resolvió 20 procedimientos relacionados con afiliaciones indebidas contra Morena. Los casos involucran a 246 personas, cuyos registros partidistas fueron objeto de revisión por parte de la autoridad electoral. Con estas nuevas sanciones, el monto acumulado por este tipo de irregularidades supera los 70 millones de pesos desde 2025.

El INE impuso nuevas multas a Morena por afiliaciones indebidas./@pixabay

¿Por qué multaron a Morena con casi 40 millones de pesos?

Las sanciones derivan de denuncias de personas que señalaron que el partido las incorporó a su padrón de militantes sin autorización. El INE analizó los expedientes y determinó que existían elementos para acreditar las irregularidades en los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con los datos presentados durante la sesión, las multas se calcularon con base en el número de casos y las disposiciones electorales aplicables. Las resoluciones buscan sancionar el uso de datos personales para registrar a ciudadanos como militantes sin que exista una manifestación válida de su voluntad.

Las sanciones aprobadas ascienden a casi 40 millones de pesos./@pixabay

¿Cuánto suman las multas contra Morena desde 2025?

Con la sanción más reciente, Morena acumula más de 70 millones de pesos en multas relacionadas con afiliaciones indebidas. Una parte importante corresponde a las sanciones impuestas en octubre de 2025, cuando el organismo electoral también resolvió denuncias por registros partidistas sin consentimiento.