La modificación busca endurecer las sanciones contra falsificación, piratería y uso fraudulento de identidad gráfica institucional / Especial

Morena y PT aseguran que los memes no serán perseguidos, mientras la oposición advierte posibles riesgos

Los memes, caricaturas y parodias políticas se convirtieron en protagonistas inesperados de una discusión en el Senado de la República. La Cámara Alta aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir conductas relacionadas con piratería, falsificación y fraude, pero algunos de sus alcances provocaron un fuerte debate sobre si determinadas expresiones humorísticas podrían terminar sujetas a investigaciones o sanciones.

El proyecto fue avalado con 74 votos a favor y 34 en contra y ahora deberá continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. La controversia gira principalmente alrededor del uso no autorizado de elementos de identidad gráfica, dominios electrónicos y signos oficiales pertenecientes a instituciones públicas, particularmente cuando sean utilizados a escala comercial y con la finalidad de engañar o cometer un ilícito.

El Senado aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial / Especial

¿La nueva reforma prohibirá los memes en México?

La respuesta, a partir del contenido discutido, es que la reforma no establece de manera expresa que hacer o compartir un meme sea un delito. Durante el debate, legisladores de Morena y PT rechazaron que la intención de los cambios legales sea perseguir el humor, la sátira o las críticas realizadas en redes sociales.

La senadora de Morena Martha Lucía Micher Camarena defendió esta postura al establecer una diferencia entre una expresión humorística y las actividades comerciales relacionadas con falsificaciones y piratería.

“Hacer un meme es libertad de expresión, es humor, es cultura popular; clonar marcas a escala industrial, saquear derechos de autor, operar redes de piratería organizada y falsificar documentos oficiales, es un crimen, es un delito”.

El senador Cuauhtémoc Ochoa también sostuvo que un meme no constituye por sí solo una conducta delictiva y resumió la postura de quienes respaldaron el proyecto con la frase: “Al meme, libertad; al fraude y a la piratería, la ley”.

Crear memes no será prohibido ni castigará a quien los haga / Especial

¿Qué castigará la llamada “ley antimeme”?

Uno de los puntos que concentró la discusión contempla sanciones para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o signos oficiales de instituciones públicas, siempre bajo los supuestos establecidos en el tipo penal, entre ellos la finalidad de engaño o fraude.

La redacción discutida contempla penas de uno a cinco años de prisión para determinadas conductas relacionadas con el uso indebido de esos elementos oficiales. Esto significa que el centro de la sanción no sería simplemente reproducir un logotipo gubernamental, sino hacerlo bajo las condiciones que establezca el tipo penal para configurar el delito.

Precisamente este punto fue modificado durante el proceso legislativo. La oposición reconoció que la redacción cambió respecto de una propuesta previa que contemplaba sanciones mayores, aunque algunos legisladores continuaron considerando insuficientes los ajustes y advirtieron que ciertos conceptos permanecen abiertos a interpretación.

La reforma no establece de manera expresa que hacer o compartir un meme sea un delito / Especial

¿Por qué relacionan la reforma con los memes?

La polémica nace principalmente del concepto de identidad gráfica institucional y de la posibilidad de reproducir o imitar elementos oficiales. Este tipo de recursos aparecen frecuentemente en caricaturas, parodias, montajes, memes y contenidos periodísticos, razón por la cual senadores opositores solicitaron mayores garantías para que dichas expresiones no sean confundidas con actividades fraudulentas.

Desde la postura de quienes apoyaron el dictamen, la diferencia está en la intención y finalidad de la conducta: una cosa sería utilizar un elemento gráfico para hacer humor y otra emplearlo con el propósito de hacer creer a una persona que está interactuando con una institución oficial para obtener algún beneficio mediante engaño.

La oposición, en cambio, cuestionó que términos como “identidad gráfica” y “escala comercial” puedan generar interpretaciones amplias por parte de las autoridades encargadas de investigar y perseguir los delitos.

Oposición advierte posibles riesgos para periodistas y creadores

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron durante la discusión preocupaciones sobre el alcance que podría tener la reforma. Sus señalamientos no significan que el dictamen establezca expresamente que un meme será castigado, sino que consideran que la redacción podría dejar margen para interpretaciones que afecten expresiones satíricas o críticas.

La senadora priista Karla Guadalupe Toledo cuestionó particularmente que una norma penal pueda contener conceptos que, desde su perspectiva, no tengan suficiente precisión.

“Una cosa es combatir la falsificación y el fraude y otra muy distinta es aprobar una reforma penal ambigua capaz de intimidar a los ciudadanos, a los periodistas, a los comunicadores y también a los creadores de contenido… Puede terminar utilizándose contra quienes incomoden al poder”.

¿Qué significa “escala comercial”?

Otro de los elementos relevantes es el concepto de “escala comercial”, utilizado para determinar cuándo determinadas conductas relacionadas con propiedad intelectual alcanzan un nivel susceptible de recibir las sanciones contempladas.

El dictamen establece parámetros económicos para determinados actos relacionados con piratería y fija un umbral equivalente a 170 UMA, con el objetivo de diferenciar ciertas conductas comerciales de otras situaciones.

La reforma también plantea cambios en materia de reparación del daño, estableciendo que en determinados casos relacionados con piratería ésta no podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público del producto legítimo.

Estos elementos forman parte de una reforma cuyo argumento central es fortalecer el combate a actividades de falsificación y piratería y armonizar disposiciones mexicanas con compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual.

¿El Ministerio Público tendrá que demostrar que hubo intención?

Este fue otro de los puntos que provocó discusión durante el proceso legislativo. El debate abordó el carácter doloso de las conductas y la necesidad de acreditar los elementos que configuran un delito.

De acuerdo con la información presentada durante la discusión, mediante una reserva se estableció que los ilícitos “se perseguirán de oficio y se considerarán de comisión dolosa”, por lo que la acreditación de los elementos del delito corresponderá al Ministerio Público conforme avance cada investigación.

Precisamente la manera en que se determina el dolo fue otro de los temas cuestionados por legisladores opositores. Durante el debate, integrantes del PAN señalaron que una redacción previa podía generar problemas relacionados con la presunción de inocencia y pidieron modificarla.

Entonces, ¿puedo seguir haciendo memes?

La reforma aprobada por el Senado no contiene una prohibición general de hacer memes ni establece que publicar una sátira sea automáticamente un delito. Los legisladores que respaldaron el dictamen sostienen que el objetivo está dirigido hacia actividades de piratería, falsificación y uso fraudulento de elementos oficiales, no contra el humor político.

Sin embargo, legisladores de oposición mantienen una interpretación distinta sobre los posibles efectos de la redacción. Su argumento es que, aunque memes y parodias no aparezcan expresamente como conductas prohibidas, conceptos que consideran ambiguos podrían permitir investigaciones contra determinados contenidos. El PAN, por ejemplo, sostuvo públicamente durante la discusión que el artículo 403 Bis no menciona específicamente el meme o la sátira, pero considera que todavía existe un riesgo de interpretación.

Por ahora, además, la reforma todavía no concluye su proceso legislativo. Después de la aprobación en el Senado, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su análisis antes de que los cambios puedan completar el procedimiento correspondiente.