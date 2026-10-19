La nueva función de WhatsApp está relacionada con las encuestas que se realizan dentro de conversaciones individuales y grupales./ Pixabay

Un pequeño símbolo comenzó a aparecer en algunas conversaciones de WhatsApp y ha generado dudas entre los usuarios

WhatsApp comenzó a mostrar un nuevo símbolo de tres rayas horizontales en algunas conversaciones, un pequeño cambio que ha despertado dudas entre los usuarios que lo encontraron en sus chats. Aunque podría confundirse con una notificación o una herramienta de configuración, el ícono está relacionado con las encuestas que se comparten dentro de la aplicación y busca facilitar su identificación.

Esta novedad permite reconocer con mayor rapidez las conversaciones donde se ha publicado una votación, sin necesidad de revisar todos los mensajes para encontrarla. El indicador resulta especialmente útil en grupos de familiares, amigos o compañeros de trabajo, donde las encuestas suelen utilizarse para organizar reuniones, elegir actividades o tomar decisiones entre varias personas.

Sin embargo, el símbolo no permite votar directamente ni muestra los resultados de una encuesta. Su función es señalar la presencia de este tipo de contenido, por lo que los usuarios deben ingresar a la conversación y localizar el mensaje correspondiente para consultar las opciones disponibles o registrar su respuesta.

¿Qué significa el nuevo ícono de tres rayas en WhatsApp y por qué aparece?

El pequeño símbolo de tres líneas horizontales que aparece junto a determinadas conversaciones de WhatsApp funciona como una referencia visual para identificar los chats en los que se han compartido encuestas. De esta manera, la aplicación facilita que los participantes reconozcan la actividad relacionada con una votación, particularmente cuando reciben numerosos mensajes a lo largo del día.

WhatsApp estrena un ícono de tres rayas horizontales que aparece en algunas conversaciones y está relacionado con las encuestas./ Pixabay

La aparición del ícono no significa que exista un problema con la cuenta, que alguien haya bloqueado al usuario o que se haya modificado la privacidad del chat. Se trata de un elemento de la interfaz relacionado con una función que ya estaba disponible y que ahora cuenta con una señal visual adicional para hacer más sencilla su localización.

Por el momento, el indicador no necesariamente aparece en todos los teléfonos, ya que su disponibilidad puede depender de la versión de WhatsApp y del dispositivo utilizado. Si todavía no lo encuentras, puedes revisar si tienes alguna actualización pendiente en Google Play Store o App Store, aunque instalar la versión más reciente no garantiza que el cambio aparezca inmediatamente.

Las encuestas forman parte de las herramientas que WhatsApp ofrece para organizar conversaciones y recopilar opiniones. Cada votación puede incluir hasta 12 opciones de respuesta, mientras que la persona que la crea puede decidir si los participantes tienen permitido elegir varias alternativas o solamente una.

Cómo crear una encuesta en WhatsApp y consultar los resultados

Para utilizar esta herramienta, primero debes abrir la conversación individual o grupal donde deseas realizar la votación. Después, entra al menú para adjuntar contenido, identificado generalmente con un clip en Android o el símbolo de más en iPhone, y selecciona la opción “Encuesta”.

El ícono de tres líneas horizontales funciona como un indicador visual para reconocer los chats donde se han compartido votaciones./ Pixabay

Una vez dentro, escribe la pregunta que quieres hacer y agrega las respuestas disponibles. WhatsApp permite incorporar hasta 12 alternativas, además de configurar si cada participante podrá votar por una o varias opciones. Cuando termines de preparar la encuesta, solo tendrás que enviarla para que aparezca dentro de la conversación.

Los integrantes del chat podrán seleccionar las respuestas directamente desde el mensaje de la encuesta y consultar cómo avanza la votación. Esto evita tener que revisar largas cadenas de mensajes para contabilizar las preferencias de cada participante y facilita llegar a un acuerdo cuando existen varias propuestas.

Además, WhatsApp ha incorporado otras mejoras relacionadas con las encuestas, como establecer una hora de cierre, ocultar los nombres de quienes votan y modificar la pregunta durante los primeros 15 minutos posteriores a su publicación. Estas opciones buscan ofrecer mayor flexibilidad al organizar votaciones entre los integrantes de una conversación.