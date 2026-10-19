El sacerdote murió durante una misa transmitida en vivo, luego de que una enorme cruz cayera sobre él. Las imágenes impactaron en redes sociales y provocando comparaciones con una película estrenada en 1995

La muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ocurrida en Guayaquil, Ecuador, causó conmoción entre los feligreses y usuarios de redes sociales. El religioso falleció la noche del sábado 17 de octubre de 2026, cuando una gran cruz de madera cayó sobre él mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Este accidente quedó registrado durante una transmisión en vivo dentro de redes sociales.

Las imágenes comenzaron a circular en internet y mostraron el momento en que la estructura se desprendió y golpeó al sacerdote frente a los asistentes. Los presentes reaccionaron de inmediato e intentaron auxiliarlo, mientras se escuchaban gritos y solicitudes de ayuda. La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó posteriormente el fallecimiento del religioso, integrante de la Congregación del Santísimo Redentor.

1. El video del incidente se viralizó y generó teorías en redes sociales. / Captura de pantalla

La película que recordó el accidente

Esta tragedia se volvió más relevante cuando algunos usuarios le encontraron un parecido con una escena de "El día de la Bestia", película española que se estreno en 1995 y fue dirigida por Álex de la Iglesia. En una secuencia de la cinta, un sacerdote también termina por ser aplastado por una gran cruz que estaba dentro de la Iglesia, una coincidencia que colocó a aquella producción en las conversaciones de redes sociales.

Los asistentes intentaron auxiliar al sacerdote inmediatamente después del accidente y solicitaron una ambulancia / Captura de pantalla

Cabe recordar que ese largometraje mezcla terror, humor negro y referencias religiosas. La historia sigue a un sacerdote que interpreta las profecías del Apocalipsis y cree que el Anticristo está por nacer, por lo que intenta impedirlo mediante una serie de acciones extremas. Décadas después de su estreno, una de sus escenas volvió a circular por su semejanza con el accidente ocurrido en Ecuador.

Redes sociales despiertan teorías

Tras difundirse la comparación, algunos usuarios comenzaron a hablar de una supuesta predicción de la película e incluso relacionaron el hecho con interpretaciones apocalípticas. Sin embargo, estas versiones fueron de internet y no hay pruebas que afirmen la muerte del sacerdote.

El accidente desató comparaciones con una escena de la película El día de la bestia / Captura de pantalla