La muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ocurrida en Guayaquil, Ecuador, causó conmoción entre los feligreses y usuarios de redes sociales. El religioso falleció la noche del sábado 17 de octubre de 2026, cuando una gran cruz de madera cayó sobre él mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Este accidente quedó registrado durante una transmisión en vivo dentro de redes sociales.
VIDEO: ¿Cuál fue el último mensaje del sacerdote que murió aplastado por una cruz en Guayaquil?
Las imágenes comenzaron a circular en internet y mostraron el momento en que la estructura se desprendió y golpeó al sacerdote frente a los asistentes. Los presentes reaccionaron de inmediato e intentaron auxiliarlo, mientras se escuchaban gritos y solicitudes de ayuda. La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó posteriormente el fallecimiento del religioso, integrante de la Congregación del Santísimo Redentor.
La película que recordó el accidente
Esta tragedia se volvió más relevante cuando algunos usuarios le encontraron un parecido con una escena de "El día de la Bestia", película española que se estreno en 1995 y fue dirigida por Álex de la Iglesia. En una secuencia de la cinta, un sacerdote también termina por ser aplastado por una gran cruz que estaba dentro de la Iglesia, una coincidencia que colocó a aquella producción en las conversaciones de redes sociales.
Cabe recordar que ese largometraje mezcla terror, humor negro y referencias religiosas. La historia sigue a un sacerdote que interpreta las profecías del Apocalipsis y cree que el Anticristo está por nacer, por lo que intenta impedirlo mediante una serie de acciones extremas. Décadas después de su estreno, una de sus escenas volvió a circular por su semejanza con el accidente ocurrido en Ecuador.
Redes sociales despiertan teorías
Tras difundirse la comparación, algunos usuarios comenzaron a hablar de una supuesta predicción de la película e incluso relacionaron el hecho con interpretaciones apocalípticas. Sin embargo, estas versiones fueron de internet y no hay pruebas que afirmen la muerte del sacerdote.
Patricio Sánchez estaba al frente de la iglesia Perpetuo Socorro y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, conocida también como los redentoristas. Al darse a conocer la noticia de su deceso, la comunidad católica su unió a las condolencias y de diversas instituciones religiosas.
El video del accidente continuó circulando en plataformas digitales junto con fragmentos de la película que inspiraron las comparaciones.