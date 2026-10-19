La polémica no se aleja de La Granja VIP 2026 luego de que Mónica Escobedo fuera expulsada de la competencia por un incidente físico con Niurka Marcos. Esta decisión se dio a conocer durante la gala del 18 de octubre, cuando los conductores Adal Ramones y Kristal Silva informaron que la comediante debía abandonar el programa por incumplir una regla de convivencia.
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El conflicto ocurrió durante la fiesta del viernes 16 de octubre, cuando los participantes realizaron una dinámica de guerra de almohadas. En medio de esta actividad, Niurka golpeó a Mónica con una almohada por la espalda y la comediante respondió con un manotazo. Este momento despertó la tensión entre ambas y terminó por convertirse en uno de los episodios más polémicos de la temporada.
Mónica Escobedo reclamó a Niurka Marcos por golpearla por la espalda durante la dinámica de almohadazos. “Me diste por la espalda”, expresó la comediante, mientras la vedette le reprochaba haber respondido con un manotazo en lugar de utilizar una almohada.
Tras el intercambio, ambas continuaron discutiendo frente a sus compañeros de La Granja VIP. Niurka insistió en que había utilizado el objeto permitido en el juego, mientras Mónica defendió su reacción, una situación que desató este enfrentamiento.
La producción aplicó el reglamento tras la eliminación
Durante la gala, la producción explicó que el contacto físico entre participantes no está permitido bajo las reglas del programa. Por esa razón, determinó la expulsión inmediata de Escobedo, sin dejar su permanencia a decisión del público mediante las votaciones habituales. Esta medida busca priorizar la seguridad y la integridad de los habitantes.
Al conocer la resolución, Mónica defendió su reacción y sostuvo que el manotazo fue una respuesta a situaciones que, según ella, había vivido con Niurka. La comediante aseguró que no consideraba grave lo ocurrido y rechazó que su intención hubiera sido causar una lesión. No obstante, los argumentos no consiguieron que la producción cambiara de decisión.
Reacción de los participantes tras la expulsión
La decisión final de la producción sorprendió al interior de La Granja VIP y también para algunos seguidores; pese a que algunos apoyaron está resolución, algunos no estuvieron de acuerdo con que se aplicara el reglamentto.
La gala del domingo tuvo además otra salida: Pimpinela Escarlata fue eliminado por decisión del público, después de permanecer varias semanas en la competencia. De esta forma, el programa tuvo dos bajas en una misma noche: la expulsión disciplinaria de Mónica Escobedo y la eliminación de Pimpinela, en una jornada que cambió la dinámica de La Granja VIP.