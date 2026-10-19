Cáncer de mama en México alcanza cifras alarmantes de mortalidad y estos estados son los más afectados

México registró su tasa de mortalidad por cáncer de mama más alta de la última década./Especial

La tasa de mortalidad debido al cancer de mama, ha logrado llegar a 18.1 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más, mientras que Chihuahua encabeza la lista de las entidades con los índices más elevados

México enfrenta un panorama preocupante por el cáncer de mama, cuya tasa de mortalidad alcanzó su nivel más alto en una década, de acuerdo con datos de la Plataforma Demográfica. El indicador llegó a 18.1 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más en 2024, frente a las 15.7 registradas en 2015.

A esta situación se suman los casos detectados durante 2026. Entre el 1 de enero y el 12 de octubre, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica contabilizó 20 mil 501 casos en mujeres y 273 en hombres. Las cifras vuelven a poner sobre la mesa la importancia de la detección oportuna y del acceso a la atención médica.

Chihuahua encabeza la lista de estados con mayor mortalidad por esta enfermedad./@pixabay

¿Qué estados de México tienen más muertes por cáncer de mama?

El norte del país concentra las tasas de mortalidad más elevadas por esta enfermedad. Según los datos de la Plataforma Demográfica, Chihuahua ocupa el primer lugar, con 25.6 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más.

En segundo lugar aparece Baja California Sur, con 23.1 muertes por cada 100 mil mujeres, seguida de Coahuila, con 21.5. También destacan Sonora y Jalisco, ambos con una tasa de 21.3, mientras que Colima registra 21.1 defunciones por cada 100 mil mujeres. En el otro extremo se encuentra Guerrero, que reporta la tasa más baja del país, con 12.8 defunciones por cada 100 mil mujeres. Le siguen Oaxaca, con 13.1, y Campeche y Tlaxcala, con 13.4 cada uno.

La detección temprana es fundamental para identificar cambios y buscar atención médica./@pixabay

¿A qué edad aumenta el riesgo de morir por cáncer de mama?

La mortalidad aumenta conforme avanza la edad. Los datos de 2024 muestran que las mujeres de 75 años o más registraron la tasa más alta, con 68.03 defunciones por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad.