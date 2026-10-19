Zombies, brujas y personajes de Halloween recorrieron el Centro Histórico durante la edición 19 del evento, que también incluyó concursos, bodas temáticas y una colecta de alimentos

La Marcha Zombie 2026 convirtió las calles de la Ciudad de México en un escenario de terror este domingo 18 de octubre, cuando miles de personas salieron caracterizadas como muertos vivientes, brujas, fantasmas y otros personajes para participar en uno de los encuentros más esperados de la temporada de Halloween. La edición número 19 destacó por la creatividad de los disfraces, el ambiente familiar y las actividades que acompañaron el recorrido por el Centro Histórico.

Desde las 10:00 horas, los participantes comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde se llevaron a cabo distintas actividades previas al desfile. Fue a las 16:00 horas cuando el contingente comenzó su recorrido hacia el Zócalo capitalino, avanzando por algunas de las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad, mientras los asistentes mostraban sus caracterizaciones y aprovechaban para tomarse fotografías.

La temática elegida para este año fue “Zombie Walk vs. Halloween”, una propuesta que permitió integrar personajes de películas, series, videojuegos y otras historias de miedo. Entre los asistentes destacaron disfraces elaborados con maquillaje profesional, prótesis, heridas simuladas y vestuarios que llamaron la atención por su originalidad, convirtiendo el recorrido en una celebración donde el terror y el entretenimiento fueron protagonistas.

¿Qué actividades se realizaron durante la Marcha Zombie 2026?

Además del tradicional desfile, la Marcha Zombie México contó con concursos de disfraces, pasarelas de caracterización y dinámicas especiales para quienes acudieron al evento. Una de las actividades que despertó interés fueron las bodas zombie, ceremonias simbólicas en las que algunas parejas pudieron celebrar su unión rodeadas de personajes de ultratumba, como parte de las propuestas organizadas para esta edición.

La celebración también incluyó una colaboración con la Zombie Walk del Galician Freaky Film Festival, de España, como parte de las actividades por el aniversario número 19 del encuentro. Aunque la presencia de participantes fue numerosa, hasta el momento no se ha confirmado una cifra oficial de asistencia correspondiente a 2026. Como referencia, durante la edición de 2025 se reportaron más de 120 mil asistentes, por lo que se esperaba una convocatoria similar o superior.

Marcha Zombie 2026 también reunió alimentos para una causa social

Uno de los principales objetivos de la jornada fue mantener el carácter solidario que ha distinguido a la Marcha Zombie durante los últimos años. Para ello, los organizadores instalaron un centro de acopio sobre avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, donde los asistentes pudieron entregar alimentos no perecederos como arroz, frijol y productos enlatados, destinados a apoyar a familias que atraviesan situaciones de necesidad.

Miles de personas participaron en la Marcha Zombie 2026, realizada este domingo 18 de octubre en la Ciudad de México./ Georgina Sánchez

Los responsables de la actividad explicaron que las donaciones fueron completamente voluntarias y que no era necesario entregar productos para participar en el desfile. Asimismo, precisaron que el único punto habilitado para recibir los alimentos se encontraba en la zona de concentración, por lo que no se aceptaron aportaciones durante la caminata ni en el Zócalo de la Ciudad de México.

Esta iniciativa comenzó en 2010, cuando los organizadores lograron reunir más de ocho toneladas de alimentos, artículos de higiene y material de curación para apoyar a los damnificados del huracán Karl, en Veracruz. Posteriormente, entre 2011 y 2019, se recolectaron más de 24 toneladas de alimentos, mientras que de 2022 a 2025 las aportaciones superaron las cinco toneladas, después de la interrupción de actividades ocasionada por la pandemia.

Desde sus inicios en 2007, la Marcha Zombie México ha buscado que el encuentro sea también un espacio para promover valores como la tolerancia, la inclusión, la igualdad y la no discriminación, permitiendo que personas de distintas edades y sectores de la sociedad compartan una misma afición por los personajes de terror.