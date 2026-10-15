El evento es para todo el público y más para los fanáticos de la música coreana / Especial

El K-pop Horror Fest llegará al Centro Histórico con concursos de baile, disfraces, zombies y dinámicas especiales

La temporada de Halloween está por apoderarse de la Ciudad de México y los fanáticos de la música coreana tendrán una nueva oportunidad para celebrar entre disfraces, coreografías y actividades especiales. La Frikiplaza, uno de los espacios más conocidos entre los seguidores del anime, los videojuegos y el K-pop, anunció la realización del K-pop Horror Fest 2026, un festival que combinará el ambiente de terror de octubre con la energía de los bailes y las canciones surcoreanas.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del recinto, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX, y contará con diferentes dinámicas en las que los asistentes podrán participar de manera individual o en equipo. La organización también invitó al público a acudir disfrazado, ya que las caracterizaciones tendrán un papel importante durante la celebración y habrá oportunidades de ganar premios.

La temporada de Halloween está por apoderarse de la Ciudad de México / Especial

¿Cuándo será el K-pop Horror Fest 2026 en Frikiplaza?

De acuerdo con la información difundida a través de las redes sociales oficiales de Frikiplaza, el festival está programado para el sábado 17 de octubre de 2026, a partir de las 14:00 horas. La sede será el propio establecimiento, localizado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, una zona de fácil acceso mediante diferentes opciones de transporte público.

La celebración está dirigida principalmente a los seguidores del K-pop, los concursos de baile y las actividades temáticas de Halloween, aunque también representa una alternativa para quienes buscan planes diferentes durante octubre. El programa contempla cuatro dinámicas principales, con propuestas que van desde coreografías grupales hasta retos individuales y actividades inspiradas en el Día de Muertos.

El K-pop Horror Fest 2026 es un festival que combinará el ambiente de terror con la cultura coreana / Especial

¿Qué actividades habrá en el festival de K-pop y Halloween?

Una de las principales atracciones será el Zombie Random Dance, una dinámica que retomará el popular formato de baile aleatorio entre los seguidores del K-pop, pero incorporando una temática de zombies. Los participantes podrán demostrar qué tanto conocen las coreografías de sus canciones favoritas mientras forman parte de una actividad grupal con elementos visuales relacionados con Halloween.

Otra de las experiencias anunciadas es La Caja Asustada, un reto individual que incorporará elementos de suspenso y sorpresa. Aunque los organizadores no han revelado todos los detalles de su funcionamiento, la actividad forma parte de las propuestas especiales que buscan darle un toque de terror a la jornada.

El festival también incluirá el Rally de Calaveritas, una actividad grupal que mezclará referencias al Día de Muertos con dinámicas de participación colectiva. Esta propuesta permitirá que los asistentes se integren a diferentes desafíos mientras disfrutan del ambiente temático preparado para la celebración.

Por último, uno de los momentos más esperados será el K-pop Dance Halloween, un concurso de baile en el que los participantes podrán demostrar sus habilidades con las coreografías del género surcoreano. La organización adelantó que los disfraces serán parte importante del evento y que habrá premios para quienes participen caracterizados, aunque no se han especificado las categorías ni las recompensas que se entregarán.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del recinto, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX / Especial

¿Dónde está Frikiplaza y cómo llegar al K-pop Horror Fest?

La sede del festival será Frikiplaza CDMX, ubicada sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a unas cuadras del Palacio de Bellas Artes. El establecimiento se ha convertido en un punto de reunión para aficionados a la cultura japonesa y coreana, gracias a sus locales especializados en figuras coleccionables, ropa, videojuegos, artículos de anime, álbumes musicales y accesorios relacionados con diferentes grupos de K-pop.

Para quienes planean llegar en transporte público, una de las opciones más sencillas es utilizar el Metro Bellas Artes, estación que conecta las líneas 2 y 8 y se encuentra a poca distancia del recinto. También es posible utilizar la estación San Juan de Letrán, de la Línea 8, desde donde se puede caminar hacia Eje Central para llegar al establecimiento.

Otra alternativa es el Metrobús de la Línea 4, Ruta Norte, que cuenta con una parada en Bellas Artes. En caso de acudir en automóvil, existen estacionamientos públicos en los alrededores, aunque es recomendable considerar el tránsito vehicular y la afluencia de visitantes que habitualmente se registra en el Centro Histórico, especialmente durante los fines de semana.

¿Cuánto cuesta entrar al K-pop Horror Fest?

Hasta la información proporcionada por los organizadores, no se ha especificado si las actividades tendrán algún costo de inscripción ni si será necesario realizar un registro previo. Por ello, se recomienda consultar las publicaciones oficiales de Frikiplaza antes de acudir, especialmente si se desea participar en los concursos o en alguna de las dinámicas programadas.