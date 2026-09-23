¿Listo para el terror? Así será la Marcha Zombie 2026 en CDMX

La Marcha Zombie 2026 llenará las calles de CDMX con criaturas y personajes de terror. / IA

La capital volverá a llenarse de zombies, monstruos y personajes de terror; conoce cuándo será y por dónde pasará

La Marcha Zombie 2026 en CDMX ya tiene fecha y promete convertir las calles de la capital en un desfile de criaturas de terror. La edición de este año se realizará el domingo 18 de octubre, con una jornada que incluirá disfraces, maquillaje, pasarela de monstruos y las llamadas batallas de Aura Monstruosa.

El encuentro celebrará su 19 aniversario y tendrá como punto de partida el Monumento a la Revolución, desde donde los contingentes avanzarán hacia el Zócalo capitalino. La participación será gratuita, aunque los organizadores invitan a llevar alimentos no perecederos para apoyar una causa altruista.

Zombies, monstruos y personajes de terror se reunirán en la Marcha Zombie 2026. / ESPECIAL

¿Cuándo y a qué hora será la Marcha Zombie 2026?

La Marcha Zombie 2026 será el domingo 18 de octubre en la Ciudad de México.

La concentración comenzará a las 10:00 horas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. De acuerdo con la organización, los participantes comenzarán a formarse alrededor de las 15:00 horas y la marcha arrancará puntualmente a las 16:00 horas.

La entrada es gratuita tanto para quienes participen como para quienes quieran acudir únicamente como espectadores.

¿Cuál será la ruta de la Marcha Zombie?

El recorrido comenzará en la Plaza de la República, junto al Monumento a la Revolución, y avanzará por calles del Centro Histórico hasta llegar al Zócalo de CDMX.

La ruta tendrá una extensión aproximada de 2.5 kilómetros. Quienes no lleven disfraz podrán observar el recorrido desde los costados, pero la organización señala que para integrarse a los contingentes es necesario acudir caracterizado.

¿Qué actividades habrá en la Marcha Zombie 2026?

Además del recorrido, la edición 2026 tendrá diferentes actividades relacionadas con el terror y el cosplay. Entre las principales se encuentran: Pasarela de monstruos , para mostrar disfraces y caracterizaciones.

Batallas de Aura Monstruosa , un espectáculo escénico entre zombies y otras criaturas.

Carpas de maquillaje , donde profesionales podrán realizar caracterizaciones a cambio de una cuota de recuperación.

Bodas zombie para las parejas que quieran realizar una ceremonia temática.

Contingentes con personajes y criaturas inspiradas en el cine de terror. La convocatoria contempla personajes como Ghostface, Jason, Freddy Krueger, Michael Myers, Art y Pennywise, además de vampiros, hombres lobo, brujas y otros seres de terror.

La Marcha Zombie regresará a las calles de la Ciudad de México en octubre. / ESPECIAL

¿Hay que llevar disfraz para participar?

Sí. La organización establece que quienes quieran integrarse a los contingentes deben acudir con algún tipo de disfraz o caracterización.

Los asistentes pueden acudir como zombies, personajes de la cultura popular zombificados, brujas, fantasmas u otras criaturas relacionadas con Halloween. Los espectadores que prefieran no disfrazarse podrán disfrutar de la marcha desde los laterales.

Los menores de edad deberán acudir acompañados por sus padres o tutores.

Marcha Zombie 2026 también tendrá una causa altruista

La celebración no solamente estará dedicada al terror. Los organizadores solicitaron a los asistentes llevar un kilo de arroz, frijol o algún alimento no perecedero para realizar una donación.

Los productos serán entregados a Alimento Para Todos México, organización dedicada al acopio y distribución de alimentos.