Emma Coronel acusa que su fotografía fue modificada y utilizada sin autorización en la portada de Emma y las otras señoras del narco./ Emma Coronel

La esposa del narcotraficante reclama una indemnización a Penguin Random House por utilizar y modificar una fotografía suya en la portada de un libro publicado en 2021

Una fotografía que Emma Coronel publicó en Instagram para celebrar su cumpleaños terminó convirtiéndose en el motivo de una demanda contra Penguin Random House, editorial del libro Emma y las otras señoras del narco, escrito por Anabel Hernández. La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán reclama una compensación económica al considerar que su imagen fue utilizada con fines comerciales sin haber otorgado su consentimiento.

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La controversia gira en torno a una publicación del 2 de julio de 2020, cuando Coronel cumplió 31 años y compartió una imagen en la que aparecía con una corona dorada de gran tamaño, cabello lacio, labios rojos y ropa oscura. La fotografía, acompañada del mensaje “Happy birthday to me”, fue retomada posteriormente para la portada del libro, que salió a la venta en 2021 y aborda las relaciones de distintas mujeres con personajes del narcotráfico.

El caso se dio a conocer públicamente el 16 de octubre de 2026, cuando Hugo Torres, abogado de Coronel, explicó en una entrevista exclusiva con el periodista Juan Manuel Cortés, de Telemundo, que meses atrás habían iniciado un procedimiento contra la editorial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La defensa sostiene que el conflicto no se limita a la reproducción de la fotografía, pues también cuestiona las modificaciones realizadas antes de utilizarla como imagen principal de la publicación.

¿Por qué Emma Coronel demandó a la editorial del libro de Anabel Hernández?

De acuerdo con el representante legal, la fotografía original aparece entre las páginas 224 y 225 del libro, pero para colocarla en la portada se le dio un tratamiento visual diferente, con cambios en los colores y una apariencia que el abogado comparó con una caricaturización. La defensa considera que esta transformación se realizó para hacer más atractiva la publicación y favorecer su comercialización.

La defensa de Emma Coronel asegura tener identificadas cerca de 200 mil copias vendidas del libro de Anabel Hernández./ IG: Emma Coronel

“Nunca autorizó ni que tomaran su foto, ni que la mutilaran, ni que la modificaran y mucho menos que la usaran en la portada del libro”, declaró Hugo Torres, quien aseguró que su representada nunca permitió que la editorial aprovechara su imagen para promocionar la obra.

El litigante también hizo una distinción sobre el alcance de la demanda, pues aclaró que Emma Coronel no está cuestionando el contenido de la investigación periodística de Anabel Hernández, ni busca controvertir mediante este procedimiento las afirmaciones publicadas sobre su vida. La reclamación se enfoca únicamente en la utilización de su fotografía y en el presunto aprovechamiento comercial de su imagen.

Según lo expuesto por Torres, Penguin Random House ha recurrido al argumento de la libertad de expresión para justificar el uso de la fotografía. Sin embargo, la defensa considera que ese derecho no necesariamente permite utilizar la imagen de una persona con fines comerciales sin su autorización, por lo que corresponderá al IMPI analizar los argumentos de las partes y determinar si existió alguna infracción.

La esposa de “El Chapo” Guzmán exige una compensación económica por una fotografía utilizada en el libro de Anabel Hernández./ Emma Coronel

Emma Coronel busca compensación económica por las ventas del libro

Además de cuestionar el uso de la fotografía, la defensa pretende establecer el beneficio económico que pudo obtener la editorial con la comercialización de Emma y las otras señoras del narco. Para ello, el abogado aseguró que su equipo ha recopilado información sobre la distribución de la obra y que tiene identificadas cerca de 200 mil copias vendidas, aunque las cifras completas permanecen en poder de Penguin Random House.

“Ahorita nosotros tenemos acreditados prácticamente 200 mil copias. Pero sí te puedo decir que son cientos de miles de copias que han vendido a costa de este derecho que es exclusivo de la señora y que nunca autorizó”, afirmó Torres durante la entrevista, sin precisar la cantidad que su clienta pretende recibir como indemnización.

Tomando como referencia un precio estimado de 20 dólares por ejemplar, la venta de 200 mil copias equivaldría aproximadamente a cuatro millones de dólares en ingresos brutos. No obstante, esta cantidad es solamente una estimación basada en las cifras mencionadas por la defensa y no representa las ganancias netas de la editorial ni el monto que podría recibir Coronel en caso de obtener una resolución favorable.

El libro de Anabel Hernández, publicado en 2021, es el centro de la disputa legal entre Emma Coronel y Penguin Random House./ Captura de pantalla Telemundo