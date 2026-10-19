Muere mexicano en un centro de detención por ICE, México ya presenta denuncia

Claudia Sheinbaum anunció una denuncia por la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE./Especial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció acciones legales tras el fallecimiento de un mexicano en Laredo, Texas. Su familia señaló que padecía diabetes e hipertensión y que posiblemente no recibía todos sus medicamentos

El Gobierno de México presentará una denuncia en Estados Unidos por la muerte de un mexicano que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes 19 de octubre que buscarán esclarecer lo ocurrido en un centro de procesamiento migratorio de Laredo, Texas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el hombre fue detenido en junio y que, según la información proporcionada por sus familiares, padecía diabetes e hipertensión. También señaló que posiblemente no recibía todos los medicamentos que necesitaba, por lo que pidió investigar las circunstancias del fallecimiento y garantizar el respeto a los derechos humanos de los mexicanos detenidos.

Emiliano Andrade-Covarrubias tenía 56 años y permanecía detenido en Texas./@pixabay

¿Quién era el mexicano que murió bajo custodia del ICE?

El fallecido fue identificado por medios estadounidenses como Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 años. El hombre se encontraba en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, donde fue encontrado inconsciente el sábado 17 de octubre, de acuerdo con reportes periodísticos.

Personal del centro intentó reanimarlo y solicitó servicios de emergencia, pero no logró salvarle la vida. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente la causa definitiva de su muerte, por lo que continúa pendiente esclarecer si sus padecimientos y la atención médica que recibió tuvieron alguna relación con el desenlace.

El mexicano fue encontrado inconsciente en el Centro de Procesamiento Río Grande./@pixabay

Ya suman 18 mexicanos fallecidos en casos relacionados con ICE

Con este caso, asciende a 18 el número de mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025, cuando comenzó el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, según el recuento del Gobierno mexicano.

Ante estos hechos, México también busca reforzar la supervisión consular en los centros de detención migratoria. La Embajada mexicana solicitará garantías para que sus representantes puedan acceder a estas instalaciones y dar seguimiento a las condiciones en las que permanecen los connacionales, especialmente quienes requieren atención médica.

La Cancillería mexicana exigió una investigación transparente sobre el fallecimiento./@pixabay

Sheinbaum exige protección a los derechos humanos

La presidenta sostuvo que su Gobierno no permanecerá al margen ante la muerte de mexicanos en centros de detención estadounidenses. También reiteró que la protección de sus derechos humanos debe estar garantizada, independientemente de su situación migratoria.