El Gobierno de México presentará una denuncia en Estados Unidos por la muerte de un mexicano que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes 19 de octubre que buscarán esclarecer lo ocurrido en un centro de procesamiento migratorio de Laredo, Texas.
VIDEO: Agente del ICE atropella a mexicano en Texas durante persecución; sufrió fractura y necesita cirugía
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el hombre fue detenido en junio y que, según la información proporcionada por sus familiares, padecía diabetes e hipertensión. También señaló que posiblemente no recibía todos los medicamentos que necesitaba, por lo que pidió investigar las circunstancias del fallecimiento y garantizar el respeto a los derechos humanos de los mexicanos detenidos.
¿Quién era el mexicano que murió bajo custodia del ICE?
El fallecido fue identificado por medios estadounidenses como Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 años. El hombre se encontraba en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, donde fue encontrado inconsciente el sábado 17 de octubre, de acuerdo con reportes periodísticos.
Personal del centro intentó reanimarlo y solicitó servicios de emergencia, pero no logró salvarle la vida. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente la causa definitiva de su muerte, por lo que continúa pendiente esclarecer si sus padecimientos y la atención médica que recibió tuvieron alguna relación con el desenlace.
Ya suman 18 mexicanos fallecidos en casos relacionados con ICE
Con este caso, asciende a 18 el número de mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025, cuando comenzó el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, según el recuento del Gobierno mexicano.
Ante estos hechos, México también busca reforzar la supervisión consular en los centros de detención migratoria. La Embajada mexicana solicitará garantías para que sus representantes puedan acceder a estas instalaciones y dar seguimiento a las condiciones en las que permanecen los connacionales, especialmente quienes requieren atención médica.
Sheinbaum exige protección a los derechos humanos
La presidenta sostuvo que su Gobierno no permanecerá al margen ante la muerte de mexicanos en centros de detención estadounidenses. También reiteró que la protección de sus derechos humanos debe estar garantizada, independientemente de su situación migratoria.
La investigación deberá determinar cómo ocurrió el fallecimiento de Andrade-Covarrubias y si existieron omisiones en la atención que recibió. Mientras tanto, la Cancillería continuará acompañando a la familia y dará seguimiento a las gestiones ante las autoridades estadounidenses.