Dulce María se mostró conmocionada por la muerte de Lua Blanco y envió sus condolencias a familiares, amigos y seguidores./ IG: dulcemaria

Lua Blanco, quien interpretó a Roberta Messi en la versión brasileña de la telenovela, falleció el 18 de octubre de 2026. Su familia confirmó la noticia y pidió respeto durante el duelo

La actriz y cantante brasileña Lua Blanco, recordada por interpretar a Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, murió este domingo 18 de octubre de 2026, a los 39 años. Su fallecimiento provocó una serie de reacciones entre figuras del espectáculo, incluida Dulce María, exintegrante de RBD, quien también dio vida al personaje de Roberta, pero en la adaptación mexicana de la telenovela juvenil.

La noticia fue dada a conocer por Daniel Blanco, hermano de la actriz, a través de un comunicado familiar publicado en redes sociales. Sus seres queridos informaron que Lua había enfrentado cáncer durante los últimos meses de su vida y que permaneció acompañada por familiares y amigos. Aunque confirmaron la enfermedad, no dieron detalles sobre el diagnóstico ni el tratamiento que recibió.

El fallecimiento causó sorpresa entre sus seguidores, debido a que la intérprete había mantenido su situación médica lejos de la atención pública. Apenas unos días antes, el 13 de octubre, compartió en Instagram una serie de fotografías junto a personas cercanas, sin mencionar los problemas de salud que atravesaba. Tras confirmarse su muerte, sus familiares solicitaron respeto y privacidad para enfrentar el duelo.

Lua Blanco, actriz brasileña que interpretó a Roberta Messi en Rebelde, murió a los 39 años./ RS

¿Qué mensaje dedicó Dulce María a la actriz de Rebelde?

Una de las primeras figuras mexicanas en expresar su tristeza fue Dulce María, quien recordó la relación profesional que tuvo con Lua Blanco gracias al éxito internacional de Rebelde. Aunque ambas participaron en versiones diferentes de la historia, tuvieron la oportunidad de conocerse y trabajar juntas durante una grabación realizada en Brasil en 2012.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una fotografía de Lua publicada por Rolling Stone Brasil, acompañada de los años 1987-2026 y emojis de un corazón roto, una paloma blanca y manos en oración. La imagen fue acompañada por palabras con las que manifestó su sorpresa ante la noticia.

“Completamente en shock. Tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas, lo siento muchísimo”, escribió Dulce María, quien también recordó con cariño el tiempo que compartieron durante su participación en la producción brasileña.

La intérprete mexicana aprovechó su publicación para enviar un mensaje de apoyo a la familia y a los admiradores de su colega.

Dulce María dedicó un emotivo mensaje a Lua Blanco tras enterarse de su fallecimiento./ Captura de pantalla

“Pido a Dios que le dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño, amor Lua bonita”, expresó en su despedida.

La conexión entre ambas artistas surgió por uno de los personajes más recordados de la telenovela. Dulce María interpretó a Roberta Pardo en Rebelde México, producción transmitida entre 2004 y 2006, mientras que Lua Blanco dio vida a Roberta Messi en la adaptación brasileña que llegó a la televisión en 2011. Los dos personajes compartían una personalidad rebelde y una marcada pasión por la música.

Lua Blanco alcanzó la fama con Rebelde y también destacó como cantante

Lua Maria Blanco nació el 5 de marzo de 1987 en São Paulo, Brasil, dentro de una familia relacionada con el mundo artístico. Fue hija del músico Billy Blanco Jr. y de Maria Claudia Blanco, profesora y música, además de nieta del compositor Billy Blanco, reconocido por su trayectoria dentro de la música brasileña.

Su llegada a las telenovelas ocurrió en 2008 con Três Irmãs, mientras que posteriormente sumó participaciones en producciones como Malhação, ampliando su experiencia frente a las cámaras.

Sin embargo, su reconocimiento entre el público juvenil llegó en 2011, cuando fue elegida para protagonizar Rebelde Brasil, una adaptación transmitida por Record TV hasta 2012. El éxito de la historia también permitió que formara parte de la agrupación musical Rebeldes, integrada por varios protagonistas de la telenovela, con la que realizó presentaciones y conciertos.