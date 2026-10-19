CALENDARIO de pagos para TODAS las Becas Bienestar. Montos y fechas del 19 al 30 de octubre por apellido

Consulta fechas de depósitos para la beca en octubre según la inicial de tu primer apellido y verificar el saldo de tu tarjeta

Los depósitos de las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra ya tienen calendario oficial para octubre de 2026. Dichos pagos son correspondientes al bimestre septiembre-octubre y comenzaron este lunes 19 y se realizarán de manera escalonada hasta el viernes 30, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario.

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Julio César León Trujillo, coordinador nacional de las Becas para el Bienestar, dio a conocer las fechas de dispersión y explicó que los depósitos se entregarán antes de lo habitual gracias a que las instituciones educativas completaron oportunamente la carga de matrículas.

Beca Benito Juárez 2026 fechas./istock

¿Cómo funciona el calendario de depósitos?

El calendario aplica para estudiantes de continuidad de educación media superior y superior que ya cuentan con una tarjeta activa del Banco del Bienestar. Por otro lado, los pagos se realizan directamente en sus cuentas, sin intermediarios, y los beneficiarios podrán disponer del dinero a partir de la fecha que les corresponda.

“Habitualmente, cada ciclo escolar, el primer depósito de ellos (Beca Benito Juárez) lo llevamos hasta diciembre. Esto por la carga de matrícula. Hoy quiero aprovechar para agradecer a todos los enlaces de educación media superior y superior, porque han concluido tempranamente con la carga de matrícula en los tiempos que establecimos y es por ello que podemos sacar este calendario de depósitos en el bimestre corriente de septiembre-octubre. Entonces, todos los estudiantes de la Beca Benito Juárez, de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, aquí está ya disponible el calendario de dispersión que arranca el día de hoy. Quien su primer letra de su primer apellido es la A o la B”.

Calendario oficial de pagos de las Becas Benito Juárez en octubre de 2026

La distribución de los recursos se organizará por orden alfabético, tomando como referencia la inicial del primer apellido del titular de la beca. Los depósitos se repartirán durante 10 días, con una pausa durante el fin de semana.

Estas son las fechas que deben consultar los beneficiarios de los tres programas: Lunes 19 de octubre: apellidos que comienzan con A y B. Martes 20 de octubre: apellidos que comienzan con C. Miércoles 21 de octubre: apellidos que comienzan con D, E y F. Jueves 22 de octubre: apellidos que comienzan con G. Viernes 23 de octubre: apellidos que comienzan con H, I, J, K y L. Lunes 26 de octubre: apellidos que comienzan con M. Martes 27 de octubre: apellidos que comienzan con N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 28 de octubre: apellidos que comienzan con R. Jueves 29 de octubre: apellidos que comienzan con S. Viernes 30 de octubre: apellidos que comienzan con T, U, V, W, X, Y y Z.

El orden busca administrar la atención bancaria y evitar aglomeraciones en cajeros automáticos y sucursales. Por ello, no es necesario ir a retirar el dinero en cuanto se refleje el depósito: los recursos permanecerán disponibles en la cuenta del beneficiario.

¿Cuánto depositan las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra?

Aunque los tres programas comparten el calendario de dispersión de octubre, los montos varían según el apoyo educativo que recibe cada estudiante. Beca Universal Benito Juárez: entrega 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: otorga 5,800 pesos bimestrales a beneficiarios de educación superior.

Beca Gertrudis Bocanegra: contempla un apoyo de 1,900 pesos bimestrales para transporte de estudiantes universitarios, de acuerdo con la información presentada.

En el caso de la Beca Benito Juárez, el apoyo se entrega durante los 10 meses del ciclo escolar, sin incluir julio y agosto, correspondientes al periodo vacacional.

Consulta cuándo te depositan la beca en octubre ./istock

¿Quiénes reciben el depósito en octubre y quiénes deben esperar?

El calendario de este mes está dirigido exclusivamente a los beneficiarios de continuidad, es decir, estudiantes que ya formaban parte de los programas en ciclos anteriores y tienen activa su tarjeta del Banco del Bienestar. Por el contrario, quienes se registraron durante la convocatoria de septiembre-octubre como nuevos beneficiarios no recibirán el apoyo en esta dispersión. Julio León informó que la entrega de sus tarjetas está prevista para el bimestre noviembre-diciembre, por lo que deberán esperar a contar con el plástico para cobrar su primer depósito.