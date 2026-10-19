El intérprete de “Desvelado” ofreció su último concierto y ahora se concentrará en las elecciones del 3 de noviembre, donde enfrentará a la republicana Mónica De La Cruz por el Distrito 15 de Texas

Bobby Pulido cerró una etapa de más de tres décadas en la música tejana para concentrarse en su carrera política. El cantante ofreció su concierto de despedida, titulado La última desvelada, el sábado 17 de octubre de 2026, en la Arena Bert Ogden de Edinburg, Texas, y ahora se prepara para competir por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El intérprete de éxitos como “Desvelado” participa como candidato del Partido Demócrata por el Distrito 15 de Texas. Su objetivo es llegar al Congreso en las elecciones del próximo 3 de noviembre, en una contienda que lo enfrentará a la republicana Mónica De La Cruz, quien actualmente ocupa ese cargo.

Mónica De La Cruz es la candidata republicana que enfrentará a Pulido./Especial

¿Quién es Mónica De la Cruz? la rival de Bobby Pulido

Mónica De La Cruz es una política del Partido Republicano que representa al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes desde enero de 2023. Ganó el escaño en las elecciones de 2022 y consiguió conservarlo en 2024, por lo que ahora busca la reelección.

La contienda de noviembre será importante para ambos partidos debido al peso del voto latino en el sur de Texas. Pulido busca atraer a votantes demócratas y moderados, mientras que De La Cruz intentará mantener el respaldo que le permitió ganar las elecciones anteriores.

El intérprete de “Desvelado” ganó la primaria demócrata en marzo de 2026./Especial

¿Qué propone Bobby Pulido en su campaña política?

El cantante ha centrado parte de su campaña en las preocupaciones económicas y migratorias de las comunidades del sur de Texas. También ha cuestionado algunas de las políticas del presidente Donald Trump, especialmente aquellas relacionadas con la inmigración y sus efectos en las familias y los negocios de la región.