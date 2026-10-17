Tendría presunta participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo de abril de 2026

La polémica por la presunta participación ilegal de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en operativos de seguridad en Chihuahua sumó un nuevo capítulo con la detención de César Jáuregui, exfiscal general del estado, quien habría sido aprehendido como parte de las investigaciones relacionadas con los acontecimientos registrados en abril de 2026, cuando un accidente automovilístico dejó al descubierto la presencia de elementos estadounidenses junto a personal de seguridad mexicano.

De acuerdo con los reportes difundidos, el exfuncionario fue detenido en la capital chihuahuense por agentes de la Policía Estatal y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Versiones extraoficiales señalan que se le atribuyen los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y falsedad ante las autoridades.

El exfuncionario fue detenido en la capital chihuahuense por agentes de la Policía Estatal / Especial

¿Por qué fue detenido César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua?

La detención de César Jáuregui estaría relacionada con las investigaciones abiertas después de que se conociera la presencia de presuntos agentes de la CIA en un operativo efectuado en territorio chihuahuense durante abril de 2026. El caso adquirió relevancia nacional cuando se reportó un accidente automovilístico en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses y Pedro Oseguera Cervantes, quien se desempeñaba como titular de Investigación de la Fiscalía estatal.

A partir de ese acontecimiento comenzaron a surgir cuestionamientos sobre las actividades que realizaban los estadounidenses en México, la naturaleza de su participación en acciones de seguridad y el conocimiento que tenían las autoridades estatales sobre su presencia. Las primeras explicaciones ofrecidas por los funcionarios involucrados fueron posteriormente contrastadas con información obtenida mediante investigaciones periodísticas, lo que incrementó las dudas sobre el desarrollo del operativo.

Según las versiones sobre la detención, Jáuregui habría sido señalado por presuntas irregularidades vinculadas con el ejercicio de sus funciones y la información proporcionada a las autoridades. Sin embargo, estos señalamientos no representan una declaración de culpabilidad, pues corresponderá a las instancias judiciales determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente en su contra.

A Jáuregui se le atribuyen los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y falsedad ante las autoridades / Especial

¿Qué pasó con los presuntos agentes de la CIA en Chihuahua?

El origen de la controversia se encuentra en un operativo realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde participaron elementos de seguridad estatales. Posteriormente, un accidente automovilístico en el que viajaban funcionarios mexicanos y ciudadanos estadounidenses provocó la muerte de tres personas y abrió una serie de interrogantes sobre la presencia de los extranjeros en la región.

Inicialmente, el entonces fiscal César Jáuregui aseguró que los estadounidenses no habían participado en el operativo y que su presencia obedecía a actividades de capacitación. De acuerdo con su explicación, los agentes se encontraban impartiendo cursos relacionados con el manejo de drones y coincidieron con el personal de investigación estatal cuando este regresaba de una misión.

El exfuncionario sostuvo que Pedro Oseguera se encontró con los estadounidenses durante el regreso del operativo y posteriormente los invitó a trasladarse juntos hacia la capital del estado, trayecto durante el cual ocurrió el accidente que terminó con sus vidas.

“Al regreso de Pedro Oseguera, se encontró con estos agentes en una comunidad. Daban cursos sobre el manejo de drones y esa zona en Polanco es reconocida por su topografía porque es propicio hacer este tipo de capacitaciones”, agregó”, dijo en una entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

La detención de César Jáuregui es parte de las investigaciones por la muerte de dos supuestos agendes de la CIA / Especial

Esta versión fue uno de los principales puntos de discusión, particularmente después de que aparecieran nuevos indicios sobre las actividades que presuntamente desarrollaban los estadounidenses junto a las fuerzas de seguridad de Chihuahua.

César Jáuregui renunció tras polémica por presencia de agentes estadounidenses

La controversia también tuvo consecuencias políticas dentro de la Fiscalía estatal. César Jáuregui dejó su cargo en abril de 2026, en medio de las investigaciones y los cuestionamientos sobre la actuación de la dependencia que encabezaba.

Durante una conferencia de prensa relacionada con su salida, el exfiscal defendió las acciones realizadas durante su gestión y aseguró que su actuación tuvo “como norte la protección de la sociedad y la acción para enfrentar al crimen organizado”.

A pesar de haber sido el principal responsable de la Fiscalía General del Estado, Jáuregui sostuvo que inicialmente desconocía la supuesta participación de los estadounidenses en el operativo. Para explicar las contradicciones que comenzaron a aparecer, afirmó: “La información con la que contamos inicialmente era inconsistente”.

Sus declaraciones fueron objeto de cuestionamientos debido a que las investigaciones posteriores apuntaron a una posible relación más estrecha entre los agentes extranjeros y las operaciones realizadas por las autoridades locales.

¿Qué revelaron las investigaciones sobre la CIA en Chihuahua?

Conforme avanzaron las indagatorias, surgieron versiones que apuntaban a que los presuntos agentes de la CIA habrían participado en más de una operación de seguridad en Chihuahua, lo que contrastaba con las primeras explicaciones sobre su presencia únicamente para impartir capacitaciones.

Entre los señalamientos difundidos se encuentra que los estadounidenses habrían utilizado uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, presuntamente para evitar que su identidad llamara la atención durante las actividades realizadas junto a las fuerzas mexicanas.

Otro de los aspectos que generó controversia fue la situación migratoria de los agentes. De acuerdo con información atribuida al Gabinete de Seguridad federal, uno de los estadounidenses fallecidos habría ingresado a México en calidad de turista, sin declarar que realizaría actividades relacionadas con operaciones de seguridad.

Este señalamiento aumentó los cuestionamientos sobre los mecanismos de autorización, supervisión y coordinación para la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, especialmente cuando sus actividades pudieran estar relacionadas con operativos contra organizaciones criminales.

¿Qué delitos le atribuyen al exfiscal César Jáuregui?

Las versiones difundidas tras su detención indican que el exfiscal estaría relacionado con investigaciones por ejercicio ilegal del servicio público y falsedad ante las autoridades, delitos cuya posible configuración deberá ser determinada a partir de los hechos y las pruebas que presenten las instancias correspondientes.