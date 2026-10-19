¿Kim Jong-un está en coma? The Sun reporta rumores sobre grave estado de salud del líder de Corea del Norte

The Sun reportó versiones de que Kim Jong-un estaría en coma, aunque no existe confirmación oficial sobre su condición médica./ AP

Según el diario británico The Sun, circulan versiones de que el mandatario habría sufrido una hemorragia cerebral y fue trasladado de emergencia a China

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, estaría en estado de coma tras sufrir una supuesta hemorragia cerebral, según versiones difundidas este lunes 19 de octubre de 2026 por el diario británico The Sun. La publicación retomó información que comenzó a circular en redes sociales sobre una presunta emergencia médica del mandatario, quien habría sido trasladado a China para recibir tratamiento especializado. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas independientes ni declaraciones oficiales que confirmen estas afirmaciones.

Los rumores sobre la salud del gobernante norcoreano comenzaron a extenderse durante el fin de semana, cuando distintas publicaciones aseguraron que había presentado un problema neurológico de gravedad. Algunas versiones incluso señalaron que su condición habría empeorado rápidamente, lo que supuestamente obligó a buscar atención médica fuera de su país.

La información tomó mayor fuerza después de que The Sun publicara un artículo sobre el posible estado de salud de Kim Jong-un, en el que retomó señalamientos atribuidos a Wanjun Xie, opositor al gobierno chino. No obstante, los mensajes difundidos no incluyen documentos médicos, fotografías recientes de una hospitalización ni testimonios verificables que permitan comprobar lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Kim Jong-un y por qué aseguran que está en coma?

De acuerdo con los rumores recogidos por el periódico británico, Kim Jong-un habría sufrido una hemorragia cerebral grave, una condición médica que puede poner en riesgo la vida cuando se produce una acumulación de sangre dentro del cráneo. Las publicaciones aseguran que el mandatario perdió el conocimiento y necesitó atención inmediata.

Una de las versiones señala que el líder norcoreano habría sido trasladado de emergencia a Beijing, capital de China, debido a que presuntamente no contaba con los recursos médicos necesarios para recibir tratamiento especializado en Pyongyang.

Según las afirmaciones difundidas en redes sociales, el mandatario habría ingresado al Peking Union Medical College Hospital, un importante centro médico de la capital china. Sin embargo, no existen registros públicos ni declaraciones de las autoridades hospitalarias que confirmen su supuesto ingreso, por lo que esta información continúa sin verificarse.

Las especulaciones también dieron lugar a publicaciones que aseguran que Kim Jong-un habría fallecido después de presentar complicaciones médicas. Estas versiones tampoco cuentan con evidencia que permita confirmarlas y, hasta este lunes 19 de octubre, Corea del Norte no ha anunciado la muerte de su dirigente.

El diario The Sun también retomó declaraciones de Benedict Rogers, especialista en asuntos de Corea del Norte, quien recordó que anteriormente han circulado rumores similares sobre el estado de salud del mandatario. El analista señaló que, ante un eventual fallecimiento de un gobernante norcoreano, históricamente se han organizado ceremonias y manifestaciones públicas de duelo.

El líder norcoreano Kim Jong-un habría sufrido una hemorragia cerebral, según rumores retomados por el periódico británico./ AP

¿Cuándo fue la última aparición pública de Kim Jong-un?

Antes de que comenzaran las especulaciones, Kim Jong-un apareció públicamente el 11 de octubre de 2026, durante la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional, una instalación dedicada a exhibir armamento y avances de la industria militar norcoreana.

La visita fue documentada por la agencia estatal KCNA y retomada por la agencia internacional Reuters el 13 de octubre. Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por su esposa, Ri Sol-ju, y su hija, Kim Ju-ae, quienes participaron en las actividades organizadas para presentar las instalaciones.

Entre el armamento exhibido se encontraba el misil balístico intercontinental Hwasong-20, desarrollado por Corea del Norte como parte de su programa militar. Las imágenes difundidas mostraron a Kim Jong-un acompañado por su familia y funcionarios, sin que en ese momento se informara sobre algún problema de salud.