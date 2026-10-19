La modelo regiomontana Karely Ruiz organiza un festejo especial en el que también estarían presentes reconocidos creadores de contenido./ IG

La influencer festejará sus 26 años con una celebración privada de máscaras el próximo 22 de octubre. Entre los invitados habría creadores de contenido y algunos de sus seguidores

Karely Ruiz busca celebrar su cumpleaños número 26 de una manera diferente, pues prepara una fiesta privada a la que podrían asistir algunos de sus seguidores, además de distintas personalidades de las redes sociales. El festejo está previsto para el jueves 22 de octubre de 2026 y tendría una temática de mascarada, aunque varios detalles de la celebración todavía se mantienen reservados.

La información fue difundida por Dayane Chrissel, creadora de contenido especializada en espectáculos, quien reveló que la modelo regiomontana ya estaría organizando los preparativos para recibir a sus invitados. De acuerdo con esta versión, algunas figuras conocidas del entretenimiento digital habrían recibido invitaciones, mientras que un grupo de admiradores también podría tener la oportunidad de participar.

Uno de los aspectos que ha despertado mayor curiosidad es que la ubicación de la fiesta no será revelada públicamente con anticipación. Al tratarse de un evento privado, los datos del lugar se proporcionarían únicamente a las personas seleccionadas, con la intención de mantener el acceso reservado para quienes formen parte de la celebración.

¿Cómo conseguir una invitación para la fiesta de Karely Ruiz?

Aunque la posibilidad de convivir con la influencer ha generado interés, todavía no existe una dinámica oficial para que sus seguidores obtengan una invitación. Hasta este lunes 19 de octubre, no se han anunciado los requisitos, el número de lugares disponibles ni la manera en que se elegiría a los asistentes.

. La influencer Karely Ruiz celebrará sus 26 años con una fiesta privada de mascarada el próximo 22 de octubre./ RS

En redes sociales comenzaron a surgir versiones sobre una posible convocatoria relacionada con las plataformas de contenido exclusivo de Karely Ruiz. Algunos usuarios especulan que seguir sus cuentas podría formar parte del proceso de selección, pero hasta ahora no existe información confirmada que establezca esa condición.

Por esta razón, no se ha confirmado que los interesados deban pagar una suscripción, comprar boletos o realizar algún registro para participar. Los detalles sobre una posible invitación deberán conocerse mediante los canales oficiales de la creadora de contenido, por lo que cualquier supuesto requisito que circule sin su autorización debe tomarse con cautela.

La expectativa también gira en torno a los invitados especiales, ya que se espera la presencia de distintos influencers y creadores de contenido que forman parte del entorno digital de Karely. Sin embargo, no se ha difundido una lista oficial de asistentes ni se han confirmado los nombres de quienes acudirán al festejo.

Karely Ruiz celebrará sus 26 años con una fiesta de máscaras

La celebración tendría como principal característica una temática de mascarada, por lo que se espera un ambiente inspirado en las tradicionales fiestas de máscaras. Aunque esta propuesta ya fue mencionada en los reportes sobre el evento, todavía no se han revelado detalles sobre la decoración, las actividades programadas o el vestuario que deberán llevar los invitados.

La fiesta se realizaría seis días antes del cumpleaños de Karely Ruiz, quien nació el 28 de octubre de 2000 en Monterrey, Nuevo León, y creció en el municipio de Apodaca. La influencer cumplirá 26 años en 2026 y busca compartir esta nueva etapa con algunas de las personas que han seguido su trayectoria.

Karely Ruiz invitaría a algunos de sus fans a su fiesta de cumpleaños, aunque todavía no se ha revelado la dinámica para participar./ RS