Un comerciante de Niza se volvió viral tras enfrentarse a un grupo que intentaba saquear su negocio de videojuegos

Las protestas registradas en distintas ciudades de Francia dejaron escenas de disturbios, saqueos y enfrentamientos. Entre los videos que circularon en redes sociales, uno llamó la atención por la reacción de un comerciante que intentó proteger su negocio de videojuegos en la ciudad de Niza. El hombre, identificado como Pierre, trabaja como gerente de una tienda de Micromania, una cadena especializada en videojuegos, consolas, accesorios y productos relacionados con la cultura pop. En la grabación, el comerciante aparece intentando alejar a un grupo de personas que presuntamente buscaba saquear el establecimiento.

Usuarios compararon al gerente de Micromania con el protagonista de Dragon Ball./BBC

Durante el incidente, uno de los encapuchados lo golpeó por la espalda cuando intentaba regresar al local. El impacto hizo que Pierre terminara de rodillas frente a la entrada, pero logró incorporarse y volvió a colocarse los anteojos antes de permanecer en la puerta del negocio.

¿Por qué compararon al comerciante con Goku?

La escena que convirtió a Pierre en una sensación viral ocurrió cuando se colocó frente a la entrada de la tienda. Detrás de él había un gran póster de Goku, el protagonista del anime japonés Dragon Ball, creado por Akira Toriyama. La posición del comerciante coincidió visualmente con la imagen del personaje, lo que llevó a numerosos usuarios a compararlo con el guerrero saiyajin. La coincidencia impulsó la difusión del video y dio origen a una serie de memes en los que Pierre fue apodado como Goku por intentar defender su negocio. La escena se compartió en distintas plataformas digitales y convirtió un momento de tensión en uno de los contenidos más comentados del altercado.

Comunidad gamer organiza apoyo para Pierre

Más allá de las bromas, la reacción de los usuarios también se transformó en una muestra de solidaridad con el comerciante. Integrantes de la comunidad gamer impulsaron una campaña identificada con el hashtag #JVSolidaire, con el propósito de reunir ayuda para el negocio afectado.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la recaudación había alcanzado 2 mil 618 euros, equivalentes a aproximadamente 54 mil 85 pesos mexicanos, al momento de publicarse el reporte. La iniciativa busca contribuir a la recuperación de la tienda tras los daños relacionados con los disturbios.

Un streamer francés también promovió una campaña de financiación colectiva y convocó a la comunidad a colaborar mediante donaciones, materiales y ayuda para reconstruir el establecimiento. Así, el video que primero llamó la atención por su parecido con una escena de anime también impulsó acciones para respaldar al comerciante.

¿Qué ocurrió durante las protestas en Francia?

Los disturbios se registraron durante una nueva jornada de movilizaciones en distintas ciudades francesas, entre ellas París, Marsella y Nantes. Las protestas estuvieron relacionadas con el costo de la vida, el encarecimiento de los combustibles y las inconformidades por el deterioro de los servicios públicos y educativos.

Las manifestaciones también estuvieron acompañadas de actos de vandalismo, vehículos incendiados y saqueos a establecimientos comerciales. En París, de acuerdo con el reporte citado por la publicación original, 855 personas permanecían detenidas, una cifra que las autoridades calificaron como récord.