¡Entre la espada y la pared! Por protestas en Francia, NFL tendrá que tomar difícil decisión respecto al partido en París

Un manifestante con la bandera de Francia frente al edificio de turismo en llamas | AP

Trasladarse a Londres o volver a Estados Unidos son opciones que por ahora se manejan

Casi dos mil personas fueron arrestadas en toda Francia este fin de semana, como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos encapuchados de manifestantes y la policía. Esta escalada de la violencia en las protestas de los franceses pone a la NFL en un dilema, a una semana de que se celebre el partido entre New Orleans Saints y Pittsburgh Steelers en el Stade de France.

Este sábado se cumplió un mes de que empezaron las protestas en Francia, el 17 de septiembre, originalmente por parte de grupos estudiantiles que pedían mejoras en la infraestructura de sus centros de estudios. Sin embargo, con el paso de los días se han sumado distintos sectores que, entre otras cosas, rechazan el recorte al gasto público previsto para 2027.

En ese contexto, y después de cuatro semanas de manifestaciones, la NFL afirmó el miércoles que había entusiasmo por celebrar el primer partido de temporada regular en París. "Los preparativos para los eventos de la NFL y el partido en el Stade de France el 25 de octubre continúan según lo previsto", expuso la liga en su comunicado.

En el mismo texto se reconoció que están en constante comunicación con las autoridades locales para asuntos operativos y de seguridad. No obstante, de acuerdo con la NBC, tras los disturbios de este sábado, la el panorama ha cambiado y la NFL ahora está ante un dilema: mover su logística por seguridad o continuar según el plan a pesar del riesgo que esto supone.

Un auto en llamas durante las protestas en la Plaza de la República en Francia | AP

¿Cuáles son las opciones de la NFL para el partido en París?

De acuerdo con la fuente mencionada, la prioridad para la liga es celebrar los partidos internacionales según lo previsto, tanto por acuerdos comerciales por un tema de transmisión. Por ello, si deciden no visitar el Stade de France, la decisión debe tomarse pronto.

Según NBC, es posible que el partido se traslade a Londres (que ya recibió tres partidos esta temporada), ya sea en el Tottenham Hotspur Stadium o en Wembley, ya que ninguno de los dos tiene partido de la Premier League. Si bien logísticamente sería complicado, supone un reto menor a la decisión de volver a Estados Unidos.

El partido de Saints contra Steelers está programado a las 7:30 horas del centro de México del domingo 25 de octubre, por lo que si la NFL decide regresarlo al Caesars Superdome (los Saints son locales administrativamente), tendría que mantener ese horario. En 2018, cuando se canceló el juego en México, no se modificó la hora, por lo que ese antecedente pesa sobre la liga.

Manifestantes en Francia destruyen los ventanales en oficinas de turismo | AP

La polémica de los juegos internacionales de la NFL

La tercera opción para la liga es mantener el juego como estaba planeado, lo que implicaría dejar a los jugadores, staff, prensa y aficionados en medio del caos de las manifestaciones en Francia. Por lo que, pase lo que pase, el partido en París no se salvará de la polémica, que se suma a la vivida en Rio de Janeiro en el juego de los Dallas Cowboys contra los Baltimore Ravens.

En aquella ocasión, en la Semana 3, se cuestionó el estado del campo en el Estadio Maracaná. Sobre todo porque precisamente en 2018, el Kansas City Chiefs vs Los Ángeles Rams se canceló por el mal estado del césped en el Estadio Azteca; mientras que este año, parece que nada impedirá a la NFL celebrar todos sus juegos internacionales según está previsto.