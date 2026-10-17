Manifestantes incendian el ayuntamiento de Limoges, uno de los monumentos históricos de Francia. / RS

El fuego consumió parte de la sede municipal y provocó el derrumbe de su campanario en medio de las manifestaciones contra el costo de la vida y la situación de la educación pública

El histórico Ayuntamiento de Limoges, en Francia, quedó destruido por un incendio durante las protestas sociales del sábado 17 de octubre, en una jornada marcada por disturbios y daños a edificios públicos en distintas ciudades del país. Las llamas alcanzaron el techo del inmueble y provocaron el derrumbe de su campanario, de acuerdo con Europa Press.

Podría interesarte Contra Agua contaminada desata protestas en Guadalajara: reportan 39 arrestos y decenas de lesionados

El incendio ocurrió al término de una manifestación en la que los participantes expresaron su inconformidad con el encarecimiento de la vida, las condiciones de la educación pública y la violencia policial.

¿Cómo comenzó el incendio en el Ayuntamiento de Limoges?

De acuerdo con Europa Press, el fuego habría sido provocado por un grupo de personas durante los disturbios posteriores a la movilización. Las llamas se extendieron por una de las alas del edificio hasta alcanzar el tejado.

"Hace unos minutos, se ha derrumbado el campanario del ayuntamiento", ha explicado un periodista de la televisión francesa BFMTV. "El fuego sigue propagándose rápidamente. Lamentablemente, no quedará mucho del ayuntamiento de Limoges esta noche".

La estructura cedió debido a la intensidad del incendio y el campanario se derrumbó, mientras los bomberos trabajaban para evitar que el fuego consumiera el resto del inmueble.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, confirmó que el incendio se produjo durante los disturbios relacionados con las protestas, según el reporte de la agencia.

¿Por qué hay protestas en Francia?

Las movilizaciones del 17 de octubre se realizaron en distintas ciudades francesas para denunciar el aumento del costo de la vida, las deficiencias en la educación pública y la violencia policial. Además de Limoges, se reportaron incidentes en otras ciudades, con daños a establecimientos comerciales y edificios públicos.

La jornada elevó la tensión entre los manifestantes y las autoridades francesas, mientras los servicios de emergencia atendían los incidentes registrados durante las movilizaciones.