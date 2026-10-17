Los Parrilleros Mamones ofrecieron una disculpa pública a los estudiantes del Conalep tras la polémica por sus comentarios sobre la comunidad educativa. / Especial

Los creadores de contenido reconocieron que hicieron generalizaciones injustas sobre los alumnos del Conalep y ofrecieron una disculpa pública

Los integrantes de Los Parrilleros MX ofrecieron una disculpa pública a los estudiantes del Conalep luego de la polémica que provocaron sus comentarios sobre los alumnos de esta institución educativa, a quienes relacionaron con delincuentes y embarazos adolescentes. A través de un comunicado, los creadores de contenido reconocieron que sus expresiones pudieron reforzar prejuicios contra la comunidad estudiantil, asumieron la responsabilidad por sus palabras y aseguraron que su intención no fue discriminar ni menospreciar a los jóvenes.

¿Qué dijeron Los Parrilleros Mamones sobre la polémica con el Conalep?

En el mensaje dirigido a su comunidad y, especialmente, a los estudiantes del Conalep, los integrantes del podcast explicaron que el video original abordaba distintas preparatorias de Monterrey y que su objetivo era entretener a su audiencia. Sin embargo, reconocieron que sus comentarios tuvieron consecuencias y admitieron que incurrieron en generalizaciones injustas.

“Nos equivocamos y asumimos la responsabilidad por nuestras palabras”, señalaron en el comunicado.

Los creadores de contenido también reconocieron que detrás de cada estudiante hay esfuerzo, metas y familias que realizan sacrificios para que los jóvenes puedan continuar con su preparación académica.

“No es justo reducir a toda una comunidad a un estereotipo”, expresaron.

La polémica entre Parrilleros Mamones y los estudiantes del Conalep abrió el debate sobre los estereotipos y la responsabilidad de los creadores de contenido. / @LosParrillerosMX

Parrilleros Mamones ofrecen disculpas a los alumnos del Conalep

En su comunicado, los integrantes del podcast ofrecieron una disculpa a los estudiantes y a las personas que se sintieron ofendidas por sus comentarios.

“Ofrecemos una disculpa sincera a los estudiantes del Conalep y a todas las personas que se sintieron ofendidas”, indicaron.

La disculpa llegó después de que Ximena e Ismael, estudiantes del Conalep, respondieran a las burlas mediante un video difundido en TikTok, en el que hablaron sobre sus conocimientos técnicos, sus actividades escolares y el esfuerzo económico que realizan sus familias para sostener sus estudios.

En esa grabación, los jóvenes cuestionaron los prejuicios hacia la comunidad estudiantil y defendieron la importancia de su formación profesional. Ismael resumió su postura con una frase que destacó en su respuesta: “Así que sí, somos bandidos, pero bandidos de jale”.

Parrilleros MX ya están en contacto con Conalep

Los creadores de contenido informaron que ya están en contacto con personas del Conalep para colaborar en la difusión de información sobre los planteles y sus estudiantes.

“Actualmente ya estamos en contacto con personas del Conalep para que por medio de nuestras plataformas podamos difundir la actualidad de los planteles y alumnado”, señalaron.

Con esta propuesta, los integrantes de Los Parrilleros Mamones plantearon utilizar sus plataformas para mostrar otra perspectiva de la comunidad educativa, después de reconocer que sus comentarios contribuyeron a reforzar estereotipos.

Al cierre de su mensaje, reiteraron que su propósito ha sido entretener, aunque admitieron que eso no los exime de reconocer sus errores.