La aplicación ya supera los 13 millones de usuarios en México / Especial

La plataforma incorpora recomendaciones personalizadas, seguimiento de artistas y recintos, preventas y alertas sobre disponibilidad de entradas

Encontrar un concierto cuando los mejores lugares ya se agotaron o descubrir demasiado tarde que tu artista favorito visitará la ciudad es una situación conocida por muchos aficionados. Ticketmaster México busca atacar precisamente ese problema con una renovación de su aplicación móvil, que incorpora herramientas para descubrir espectáculos de acuerdo con los intereses y ubicación de cada persona, además de recibir recordatorios sobre preventas, ventas generales y posibles novedades relacionadas con la disponibilidad de boletos.

La actualización apuesta por una experiencia más personalizada en un mercado en el que la compra digital se ha convertido en una parte fundamental del acceso a conciertos, festivales, deportes y otros espectáculos. De acuerdo con cifras proporcionadas por la compañía, la aplicación de Ticketmaster supera actualmente los 13 millones de usuarios en México y alrededor del 80% de los boletos emitidos en el país ya son digitales. La proporción es todavía mayor en algunos eventos de alta demanda realizados en estadios y recintos como el Palacio de los Deportes, donde el boletaje digital puede representar aproximadamente 99.5%.

La actualización apuesta por una experiencia más personalizada / Especial

¿Qué cambia en la aplicación de Ticketmaster México?

Uno de los principales cambios se encuentra desde la pantalla de inicio. La aplicación podrá mostrar recomendaciones relacionadas con la ubicación del usuario, sus intereses y las tendencias de búsqueda registradas en su zona, con la intención de que encontrar un concierto o espectáculo no dependa únicamente de realizar una búsqueda específica.

Alejandro Ordaz, director de Mercadotecnia de Ticketmaster México, explicó que esta evolución está relacionada con los cambios registrados en los hábitos de consumo después de la pandemia, periodo en el que crecieron tanto las compras en línea como el interés por regresar a los espectáculos presenciales.

La plataforma pretende convertirse así no solamente en el sitio al que una persona entra cuando ya sabe qué boleto quiere comprar, sino también en una herramienta para descubrir conciertos, festivales, eventos deportivos y experiencias culturales que podrían resultar de su interés.

Alejandro Ordaz, director de Mercadotecnia de Ticketmaster México, explicó la actualización está relacionada con los nuevos hábitos de consumo / Especial

Ticketmaster quiere evitar que te enteres tarde de un concierto

Uno de los datos que motivaron los cambios surgió de una encuesta global realizada por Ticketmaster. Según la compañía, alrededor del 40% de los fans considera que se entera demasiado tarde de que un artista visitará su ciudad o de que existe una oportunidad para comprar entradas.

Para atender esta situación, la nueva experiencia permitirá crear una especie de lista de seguimiento. Los usuarios podrán marcar como favoritos a artistas, equipos, recintos y eventos para mantenerse informados cuando exista alguna novedad relacionada con ellos.

De esta manera, si una persona está esperando una nueva fecha de determinado cantante o quiere conocer las actividades anunciadas para uno de sus recintos favoritos, podrá seguirlos desde la plataforma y recibir información relacionada con futuras presentaciones.

Ticketmaster supera actualmente los 13 millones de usuarios en México / Especial

¿La app de Ticketmaster avisará cuándo comienza una preventa?

Sí. Entre las funciones incorporadas se encuentra la posibilidad de activar recordatorios para las fechas de preventa y venta general, una herramienta especialmente útil en espectáculos de alta demanda donde ingresar a tiempo puede ser determinante para encontrar entradas.

Las notificaciones también podrán utilizarse para informar sobre novedades relacionadas con eventos que previamente hayan sido seleccionados por el usuario, incluyendo posibles liberaciones de boletos.

¿Cómo decide Ticketmaster qué conciertos recomendarte?

La personalización combina diferentes señales. De acuerdo con Alejandro Ordaz, las recomendaciones toman en cuenta elementos de navegación, preferencias e historial de compra, además de considerar las tendencias generales de búsqueda.

Esto permitirá que la pantalla de inicio pueda cambiar dependiendo de cada usuario y del lugar donde se encuentre. Una persona en Ciudad de México, por ejemplo, podría recibir sugerencias diferentes a las de alguien que consulte la aplicación desde otra región.

Ticketmaster también precisó que los eventos que tengan promoción comercial de la propia compañía aparecerán identificados en un espacio denominado “Promovidos en México”, con la finalidad de diferenciarlos de las recomendaciones generadas mediante la personalización de la plataforma.

También podrás buscar conciertos en otros países

La renovación no se limita a México. La aplicación permite consultar la oferta disponible en más de 34 mercados internacionales, algo que puede resultar útil para las personas que planean viajes alrededor de conciertos, festivales, competencias deportivas u otros espectáculos.

Los usuarios pueden cambiar la ciudad desde la aplicación para revisar qué eventos estarán disponibles en otros destinos, consultar las alternativas de compra y gestionar entradas desde la misma plataforma, tomando en cuenta las condiciones y monedas correspondientes a cada mercado.

La función cobra relevancia en un momento en el que los grandes conciertos y festivales se han convertido también en motivos de viaje, tanto dentro de México como hacia otros países.

¿Qué pasará con los boletos digitales y SafeTix?

Ticketmaster mantendrá SafeTix, su sistema de boletaje digital que utiliza códigos de barras dinámicos como una de sus medidas para combatir intentos de fraude. La actualización incorpora además un elemento holográfico animado que busca facilitar la verificación visual de una entrada y reforzar la protección frente a falsificaciones o capturas de pantalla.

La compañía recomienda guardar las entradas directamente en la cartera digital del teléfono celular, ya que esto puede facilitar el ingreso al recinto incluso cuando existan problemas o intermitencias con la conexión móvil.