Las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores al cumplir 65 años

Miles de mujeres mexicanas que actualmente reciben la Pensión Mujeres Bienestar 2026 tienen una duda importante: ¿qué sucederá con su apoyo económico cuando cumplan 65 años? Aunque este programa está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, alcanzar la edad límite no significa quedarse sin el dinero que deposita el Gobierno de México. Por el contrario, las beneficiarias pasan a otro programa que ofrece una cantidad mayor cada dos meses.

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La Secretaría de Bienestar ha explicado que el cambio a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se realiza de manera automática para quienes ya forman parte de Mujeres Bienestar. Esto significa que no necesitan comenzar nuevamente el proceso de inscripción para continuar recibiendo el apoyo, una medida que busca garantizar la continuidad de los depósitos cuando las derechohabientes alcanzan los 65 años.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se realiza de manera automática / Especial

¿Qué pasa con la Pensión Mujeres Bienestar al cumplir 65 años?

De acuerdo con las disposiciones del Gobierno Federal, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que cumplen 65 años pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa destinado a mujeres y hombres que alcanzan esa edad. Por lo tanto, no se trata de una cancelación definitiva del apoyo, sino de una transición entre dos programas sociales que forman parte de la política de bienestar del Gobierno de México.

La diferencia más importante está en la cantidad que recibirán. Mientras que Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos bimestrales en 2026, la pensión destinada a personas adultas mayores entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses, lo que representa un incremento de 3 mil 300 pesos por bimestre. La cantidad correspondiente a Adultos Mayores sustituye al apoyo anterior, por lo que no significa que ambas pensiones se sumen.

La pensión destinada a personas adultas mayores entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses / Especial

¿Es necesario registrarse nuevamente al cumplir 65 años?

Una de las principales ventajas para las mujeres que ya están inscritas es que no necesitan realizar un nuevo registro para incorporarse a la Pensión para Adultos Mayores. La Secretaría de Bienestar ha informado que este procedimiento ocurre automáticamente cuando las beneficiarias cumplen la edad establecida, evitando que deban acudir nuevamente a un módulo para iniciar desde cero su inscripción.

Esta disposición aplica a las mujeres que ya son beneficiarias del programa y cumplen los requisitos para realizar la transición. En caso de que exista alguna duda sobre el depósito o la actualización de sus datos, lo recomendable es acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la dependencia, sin recurrir a intermediarios que ofrezcan realizar trámites a cambio de dinero.

El depósito se realiza de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar / Especial

¿Cuánto dinero recibirán las mujeres después de los 65 años?

Para 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a las mexicanas de 60 a 64 años, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores proporciona 6 mil 400 pesos bimestrales a quienes tienen 65 años o más. Estas cantidades fueron anunciadas por la Secretaría de Bienestar y se mantienen como los montos oficiales correspondientes a este año.

Esto significa que una mujer que actualmente recibe 3 mil 100 pesos no perderá el derecho a una pensión al llegar a los 65 años. Una vez que se complete su transición al programa de Adultos Mayores, el monto bimestral será de 6 mil 400 pesos, es decir, más del doble de lo que recibía anteriormente. El depósito se realiza de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a Mujeres Bienestar?

Para las mujeres de entre 60 y 64 años que todavía no forman parte del programa, el registro se realiza de manera presencial en los Módulos de Bienestar durante los periodos anunciados oficialmente por la dependencia. Es importante recordar que el trámite es gratuito y que la inscripción debe realizarse conforme al calendario vigente.

Entre los documentos solicitados se encuentran: Identificación oficial vigente , como INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

Acta de nacimiento legible .

CURP de impresión reciente .

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto , celular o de casa.

Formato de Bienestar, que se proporciona gratuitamente en los módulos.