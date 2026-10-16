¡Mbappé cambia el futbol por la NFL! La estrella del Real Madrid sorprende jugando futbol americano con Bijan Robinson

El francés practicó con una de las estrellas del momento

Kylian Mbappé sorprendió al mostrar sus habilidades para el futbol americano durante un encuentro con Bijan Robinson, corredor de los Atlanta Falcons de la NFL, quien visitó la concentración de la Selección de Francia como parte de las iniciativas de expansión internacional de la liga estadounidense.

El delantero del Real Madrid protagonizó un curioso intercambio deportivo con el jugador de la NFL, en una dinámica que reunió a dos de las figuras más reconocidas de sus respectivas disciplinas. La actividad quedó registrada en un video difundido por la liga de futbol americano, donde ambos deportistas pusieron a prueba sus habilidades fuera de su especialidad.

Kylian Mbappé se pone el casco y las hombreras para jugar futbol americano

Durante el encuentro, Mbappé se colocó un casco y hombreras de futbol americano, dejando una imagen poco habitual para sus seguidores. Bajo las indicaciones de Bijan Robinson, el atacante francés comenzó a practicar distintos ejercicios relacionados con el lanzamiento y la recepción del ovoide.

Bijan Robinson está convertido en el mejor corredor de la temporada | AP

El futbolista del Real Madrid demostró una rápida adaptación a los movimientos del futbol americano, logrando completar diferentes ejercicios junto al corredor de Atlanta. Su participación dejó ver una faceta distinta del campeón del mundo, quien cambió temporalmente los disparos a portería por los pases con las manos.

La visita de Robinson formó parte de la estrategia de la NFL para fortalecer su presencia internacional, aprovechando la popularidad de figuras del futbol europeo como Mbappé para acercar el futbol americano a nuevas audiencias y generar interacción entre aficionados de ambos deportes.