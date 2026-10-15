Troy Aikman ha estado en el canal desde 2022, junto a Joe Buck

El futuro de Troy Aikman en ESPN está en el aire, luego de que el histórico quarterback de los Dallas Cowboys confirmara que se convertirá en agente libre al finalizar su actual contrato con la cadena televisiva. El analista de Monday Night Football dejó abierta la posibilidad de buscar nuevos horizontes profesionales después de la cobertura del próximo Super Bowl, que se disputará en febrero.

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Durante una entrevista con la estación de radio KTCK de Dallas, el exmariscal de campo reconoció que todavía no tiene definido su futuro dentro de los medios de comunicación. Aikman se encuentra en el último año de un contrato de cinco temporadas con ESPN, situación que ha generado especulaciones sobre una posible separación de la cadena y de su histórico compañero de transmisiones, Joe Buck.

Troy Aikman, comentarista de ESPN | AP

¿Por qué Troy Aikman podría salir de ESPN?

"Estaré en las transmisiones durante esta temporada, seré agente libre a fin de año y ya veremos qué sucede", declaró Aikman durante la entrevista radiofónica, en la que dejó claro que su prioridad inmediata será cumplir con los compromisos restantes de la temporada de la NFL antes de tomar una decisión sobre su futuro.

El integrante del Salón de la Fama y tricampeón del Super Bowl con Dallas Cowboys percibe actualmente 18 millones de dólares anuales, como parte de un acuerdo de cinco años con ESPN. Su situación contractual contrasta con la de Joe Buck, quien recientemente alcanzó una extensión de seis temporadas por más de 100 millones de dólares, según información de The Athletic, que lo mantendría vinculado a la cadena hasta el Super Bowl de 2031.

La diferencia entre las negociaciones de ambos analistas habría generado tensiones dentro de la cabina de transmisiones. De acuerdo con reportes de Front Office Sports, Aikman y Buck, quienes han trabajado juntos durante aproximadamente 25 años, protagonizaron una discusión antes del encuentro de Monday Night Football entre Buffalo Bills y Los Angeles Rams.

Troy Aikman, leyenda de los Dallas Cowboys | MEXSPORT

¿Qué pasará con Troy Aikman después del Super Bowl?

Al ser cuestionado sobre las versiones de un posible conflicto con su compañero, Aikman evitó profundizar en los detalles, aunque tampoco descartó los reportes. "Probablemente haya un momento y un lugar para hablar de todo eso. No sé si ahora sea la ocasión, aunque tampoco creo que sea difícil darse cuenta de lo que ha sucedido", expresó el exjugador.

En caso de no renovar su contrato con ESPN, el histórico quarterback tendría diferentes alternativas para continuar su carrera profesional. Entre los posibles escenarios se encuentran incorporarse a otra cadena televisiva, participar en transmisiones a través de plataformas de streaming o explorar una oportunidad dentro de la directiva de alguna franquicia de la NFL, aunque hasta el momento no existe una negociación confirmada.

"Tengo muchas ganas de afrontar lo que queda de esta temporada, con el Super Bowl y todo lo que conlleva, y ver cuál será mi próximo destino", concluyó Aikman. Por ahora, el futuro del legendario jugador de los Cowboys permanece abierto, mientras ESPN podría enfrentar la salida de una de sus principales figuras de Monday Night Football.