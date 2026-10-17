Tras perderse cuatro partidos por un esguince de tobillo, el receptor estrella está cerca de salir de la Reserva de Lesionados

Los New England Patriots activarán a su receptor estrella A.J. Brown de la Reserva de Lesionados para disputar el encuentro de este domingo ante los New York Jets, marcando su regreso a los emparrillados tras perderse cuatro partidos consecutivos de la NFL a causa de un esguince de tobillo alto.

La reincorporación del dinámico wide receiver le otorgará a la ofensiva comandada por el joven quarterback Drake Maye su principal opción en el juego aéreo para consolidar el paso del equipo (3-2) dentro de la AFC Este.

Brown sufrió la lesión durante el tercer cuarto del juego inaugural de la temporada el pasado 9 de septiembre. Tras reincorporarse a las prácticas el miércoles bajo un régimen de participación limitada, la directiva de Nueva Inglaterra aprovechará un lugar disponible en su plantilla de 53 jugadores para reintegrarlo oficialmente a la nómina de cara al compromiso en el Gillette Stadium.

Jugadores de los Patriots celebrando anotación en la Semana 1 de la NFL 2026 | AP

Un regreso gradual en un calendario ajustado

Pese a su inminente activación para el duelo contra los Jets (2-3), el cuerpo técnico encabezado por el entrenador en jefe Mike Vrabel manejará las repeticiones del receptor con cautela para no arriesgar su estado físico a largo plazo, considerando que los Patriots afrontarán una semana corta cuando visiten a los Chicago Bears el próximo jueves.

A.J. Brown llega como flamante refuerzo | Patriots