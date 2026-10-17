Los New England Patriots activarán a su receptor estrella A.J. Brown de la Reserva de Lesionados para disputar el encuentro de este domingo ante los New York Jets, marcando su regreso a los emparrillados tras perderse cuatro partidos consecutivos de la NFL a causa de un esguince de tobillo alto.
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La reincorporación del dinámico wide receiver le otorgará a la ofensiva comandada por el joven quarterback Drake Maye su principal opción en el juego aéreo para consolidar el paso del equipo (3-2) dentro de la AFC Este.
Brown sufrió la lesión durante el tercer cuarto del juego inaugural de la temporada el pasado 9 de septiembre. Tras reincorporarse a las prácticas el miércoles bajo un régimen de participación limitada, la directiva de Nueva Inglaterra aprovechará un lugar disponible en su plantilla de 53 jugadores para reintegrarlo oficialmente a la nómina de cara al compromiso en el Gillette Stadium.
Un regreso gradual en un calendario ajustado
Pese a su inminente activación para el duelo contra los Jets (2-3), el cuerpo técnico encabezado por el entrenador en jefe Mike Vrabel manejará las repeticiones del receptor con cautela para no arriesgar su estado físico a largo plazo, considerando que los Patriots afrontarán una semana corta cuando visiten a los Chicago Bears el próximo jueves.
A.J. Brown complementará un grupo de receptores conformado por Romeo Doubs, Pop Douglas, Efton Chism III y Kyle Williams, buscando devolverle el explosivo juego profundo a la franquicia de Foxborough.