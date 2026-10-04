Minkah Fitzpatrick y jugadores de los Jets festejando la intercepción a Chicago | AP

Pese a la jugada grande la defensiva, la franquicia neoyorquina no venció a los Chicago Bears

La intercepción de Minkah Fitzpatrick contó, y eso frenó una sequía récord de la NFL para los Jets de Nueva York.

Fitzpatrick interceptó a Tyson Bagent en el segundo cuarto de la derrota 23-12 del domingo ante los Bears de Chicago. Fue la primera intercepción de Nueva York desde que Ashtyn Davis logró dos contra Miami en el final de la Temporada 2024, lo que puso fin a una racha de 20 partidos consecutivos sin una.

Chicago Bears vs New York Jets | AP

Tres intercepciones anuladas a los Jets

Pero a los Jets les anularon tres intercepciones por castigos en su tercera derrota consecutiva. Permitieron 34 primeros downs y 492 yardas totales a una ofensiva de los Bears dirigida por el quarterback suplente del equipo.

“No creo que hayamos hecho bien nada de lo que queríamos hacer bien”, lamentó Fitzpatrick.

Fitzpatrick, de 29 años, consiguió la 22da intercepción de su carrera cuando se adelantó a un pase destinado al ala cerrada Colston Loveland, cerca de tres minutos después de iniciado el segundo cuarto. Fue el primer partido de Fitzpatrick desde que salió del debut de Nueva York por una lesión en la ingle.

“El receptor como que titubeó al final de su ruta, así que supe que lo más probable era que estuviera corriendo una ruta hacia adentro. El quarterback me estaba mirando, así que simplemente ataqué el balón”, explicó Fitzpatrick.

Chicago Bears vs New York Jets | AP

La victoria de Chicago

Parecía que la sequía había terminado antes, cuando el liniero defensivo T'Vondre Sweat atrapó un envío de Bagent con unos 4 minutos y medio por jugar en el primer cuarto. Pero el esquinero de los Jets Azareye’h Thomas fue sancionado por uso ilegal de las manos.

Brandon Stephens interceptó a Bagent con unos ocho minutos restantes en el cuarto periodo, pero fue en un pase profundo durante una jugada libre después de que el linebacker Demario Davis se adelantó en la línea. Al novato D’Angelo Ponds le marcaron sujetando con unos seis minutos por jugar, anulando lo que habría sido su primera intercepción en la NFL.

Isaiah Williams, jugador de los New York Jets | AP

Nueva York (1-3) fue castigado 12 veces para 76 yardas, en comparación con cuatro castigos para 29 yardas de Chicago.

La jugada de Fitzpatrick fue la primera intercepción de Nueva York en 643 intentos de pase. Los Jets pasaron 83 cuartos en tiempo reglamentario —sin incluir su derrota en tiempo extra ante Green Bay en la Semana 2— entre una intercepción y otra.

Los Jets fueron el primer equipo en la historia de la NFL en pasar una temporada completa sin conseguir una intercepción desde que la liga comenzó a registrar la estadística en 1933. Tuvieron tres en la pretemporada —una cada uno de Andre Cisco, Samuel Womack y Marcelino McCrary-Ball—, pero esas no cuentan en los registros oficiales.

Antes del debut de la temporada regular en Tennessee el mes pasado, le preguntaron al entrenador Aaron Glenn —quien tuvo 41 intercepciones en su carrera a lo largo de 15 temporadas en la NFL— si sentía alivio cuando los Jets finalmente consiguieron una para terminar con la sequía.