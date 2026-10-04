Además de la leyenda del futbol inglés, Noel Gallagher, compositor y músico, también estuvo en el juego entre Colts y Commanders

La NFL une a todos. La exposición mediática de la mejor liga del mundo la ha llevado a destinos que podrían parecer inusuales, como el caso de Inglaterra, una nación con una afición empedernida por el futbol. Sin embargo, una de sus máximas leyendas recientes, Wayne Rooney, asistió al juego en Londres entre Colts y Commanders.

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El ídolo del Manchester United y Everton estuvo en un palco en el Tottenham Stadium, aunque no fue la única estrella del deporte y la cultura inglesa. Otro de los hombres que se robó los reflectores fue Noel Gallagher, compositor y guitarrista de la banda Oasis, misma que volverá a tener un importante tour en 2027.

Wayne Rooney, exjugador inglés, en el partido de NFL en Londres | AP

¿Cómo fue el Colts vs Commanders?

Una intercepción y un pase de anotación lanzó Athan Kaliakmanis, luego de la lesión de Marcus Mariota este domingo en la derrota de los Washington Commanders contra Indianapolis Colts en Londres. Jonathan Taylor una vez más fue la figura de su equipo, que remontó pese a los errores de Daniel Jones y gracias a las bajas que sufrió su rival.

Mariota se hizo cargo del equipo de Washington desde la lesión de Jayden Daniels en la Semana 2. Sin embargo, apenas duró un par de jugadas este domingo y se lesionó cuando Laiatu Latu cayó sobre su pierna derecha, en la cual tiene un importante historial de lesiones. Por el momento, el equipo no ha confirmado si fue la rodilla o el tobillo, pero el QB no pudo volver al campo.

Kaliakmanis tomó las riendas del partido con el marcador 0-6 a favor de Commanders, pero a pesar de sus intentos largos, no pudo llevar a los suyos hasta las diagonales. Para el inicio del tercer cuarto, Jaylon Carlies interceptó el pase que buscaba a Antonio Williams y después de cuatro jugadas llegó la segunda anotación de Taylor para poner el marcador 17-6 a favor de Indianapolis.

Marcus Mariota salió lesionado ante Commanders | AP

El gran día de Jonathan Taylor

El corredor de 27 años le dio la vuelta al marcador en el segundo cuarto, luego de que la defensiva respondió para dejar sin puntos a los Commanders tras la intercepción de Daniel Jones. Fue el segundo error del mariscal de los Colts, quien en su primera seria ofensiva soltó el balón cuando lo capturaron, pese a lo cual Washington solo sumó tres puntos.

Mientras que de su intercepción, cuando buscaba a Ashton Dulin, los Commanders se fueron en blanco, tras lo cual la anotación de Taylor y el punto extra de Spencer Shrader pusieron el marcador 7-6. Con un gol de campo de 48 yardas, los de Shane Steichen se fueron al descanso 10-6, para ampliar su ventaja tras la intercepción a Kaliakmanis y la segunda anotación de Taylor.

Aunque Treylon Burks acortó distancias (17-13), dos goles de campo más convertidos por Shrader y una anotación por tierra de Jones, quien se reivindicó de sus errores, sentenciaron la victoria 30-13. Con ello, Indianapolis llegó a marca 2-2 y se mantiene segundo de la División Sur de la AFC, a la espera de lo que pase que los Jacksonville Jaguars.