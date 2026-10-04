Washington terminó jugando con su tercer QB, mientras que el corredor de Indianapolis sigue brillando

Una intercepción y un pase de anotación lanzó Athan Kaliakmanis, luego de la lesión de Marcus Mariota este domingo en la derrota de los Washington Commanders contra Indianapolis Colts en Londres. Jonathan Taylor una vez más fue la figura de su equipo, que remontó pese a los errores de Daniel Jones y gracias a las bajas que sufrió su rival.

Mariota se hizo cargo del equipo de Washington desde la lesión de Jayden Daniels en la Semana 2. Sin embargo, apenas duró un par de jugadas este domingo y se lesionó cuando Laiatu Latu cayó sobre su pierna derecha, en la cual tiene un importante historial de lesiones. Por el momento, el equipo no ha confirmado si fue la rodilla o el tobillo, pero el QB no pudo volver al campo.

Kaliakmanis tomó las riendas del partido con el marcador 0-6 a favor de Commanders, pero a pesar de sus intentos largos, no pudo llevar a los suyos hasta las diagonales. Para el inicio del tercer cuarto, Jaylon Carlies interceptó el pase que buscaba a Antonio Williams y después de cuatro jugadas llegó la segunda anotación de Taylor para poner el marcador 17-6 a favor de Indianapolis.

Marcus Mariota en el partido de Commanders contra Colts | AP

Jonathan Taylor volvió a brillar con Colts

Con apenas 95 yardas en 20 acarreos, Taylor se quedó debajo de las cien yardas por cuarto partido consecutivo. Sin embargo, volvió a aparecer en dos ocasiones en las diagonales para llegar a seis anotaciones en lo que va de la temporada, después de las dos que hizo ante los Baltimore Ravens en la Semana 1 y las que convirtió contra los Kansas City Chiefs en la Fecha 2.

El corredor de 27 años le dio la vuelta al marcador en el segundo cuarto, luego de que la defensiva respondió para dejar sin puntos a los Commanders tras la intercepción de Daniel Jones. Fue el segundo error del mariscal de los Colts, quien en su primera seria ofensiva soltó el balón cuando lo capturaron, pese a lo cual Washington solo sumó tres puntos.

Mientras que de su intercepción, cuando buscaba a Ashton Dulin, los Commanders se fueron en blanco, tras lo cual la anotación de Taylor y el punto extra de Spencer Shrader pusieron el marcador 7-6. Con un gol de campo de 48 yardas, los de Shane Steichen se fueron al descanso 10-6, para ampliar su ventaja tras la intercepción a Kaliakmanis y la segunda anotación de Taylor.

Jugadores de Colts felicitan a Jonathan Taylor en el partido contra Commanders | AP

Aunque Treylon Burks acortó distancias (17-13), dos goles de campo más convertidos por Shrader y una anotación por tierra de Jones, quien se reivindicó de sus errores, sentenciaron la victoria 30-13. Con ello, Indianapolis llegó a marca 2-2 y se mantiene segundo de la División Sur de la AFC, a la espera de lo que pase que los Jacksonville Jaguars.

¿Cuándo juegan de nuevo Colts y Commanders?

Por su parte, Washington tiene marca 1-3 y está en el fondo de la División Norte de la NFC. Su siguiente partido será precisamente contra un rival divisional, cuando reciba a los New York Giants el próximo domingo 11 a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). En el mismo horario, los Colts visitarán a los Pittsburgh Steelers, en un desafío clave para ganar posiciones.